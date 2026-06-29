Η ισχυρή θερμή εισβολή που έχει ήδη συνδεθεί με εκατοντάδες θανάτους στη δυτική Ευρώπη επεκτάθηκε την Κυριακή προς τα ανατολικά, με τη Γερμανία, την Τσεχία, την Πολωνία και την Ουγγαρία να καταγράφουν θερμοκρασίες-ρεκόρ που ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Περισσότεροι από 191 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη βρέθηκαν αντιμέτωποι με θερμοκρασίες τουλάχιστον 35 βαθμών Κελσίου, ενώ σε πολλές περιοχές της ηπείρου εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη.

Η Γερμανία κατέγραψε νέο απόλυτο εθνικό ρεκόρ θερμοκρασίας, καθώς στο Κόσεν, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, στην ανατολική περιοχή του Βρανδεμβούργου, το θερμόμετρο έφτασε τους 41,7 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας. Το νέο ρεκόρ ξεπέρασε εκείνο των 41,5 βαθμών που είχε σημειωθεί μόλις μία ημέρα νωρίτερα στο Ντρέβιτς.

Πυρκαγιές και εκρήξεις σε πρώην στρατιωτικές περιοχές

Στο Γκόρισχχαϊντε της ανατολικής Γερμανίας εκδηλώθηκε μεγάλη δασική πυρκαγιά σε περιοχή όπου παραμένουν πυρομαχικά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παράλληλα, μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης διακόπηκε προσωρινά σε πρώην χώρο καταστροφής πυρομαχικών κοντά στο χωριό Τράιζεν, στη νοτιοδυτική Γερμανία. Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, οι πυροσβέστες αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν προσωρινά όταν σημειώθηκαν εκρήξεις, ενώ στην περιοχή κλήθηκε ειδική μονάδα εξουδετέρωσης βομβών.

Περίπου 650 κάτοικοι του Τράιζεν εγκατέλειψαν τις εστίες τους την Κυριακή, καθώς η φωτιά συνέχιζε να εξαπλώνεται.

Στο Βερολίνο, η αστυνομία χρησιμοποίησε υδροβόλα εκτοξεύοντας νερό στον αέρα, προκειμένου να δροσιστούν κάτοικοι και τουρίστες, ενώ η γερμανική σιδηροδρομική εταιρεία συνέστησε στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε μη αναγκαία μετακίνηση.

Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας σε Πολωνία, Ουγγαρία και Τσεχία

Η Πολωνία κατέρριψε επίσης το ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας της, με τους 40,5 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται στο Σούμπιτσε, στα σύνορα με τη Γερμανία. Η μέτρηση ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 40,2 βαθμών που είχε σημειωθεί το 1921, πριν από 105 χρόνια.

Η πολωνική υπηρεσία πολιτικής προστασίας απέστειλε προειδοποιητικά γραπτά μηνύματα στους πολίτες, καλώντας τους να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και τη σωματική καταπόνηση, να πίνουν άφθονο νερό και να φορούν καπέλο καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σε πολλές πόλεις εγκαταστάθηκαν επίσης κουρτίνες νερού για την ανακούφιση των κατοίκων.

Στην Ουγγαρία καταγράφηκε νέο ρεκόρ για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 40,7 βαθμούς στο Μπουντακαλάς, ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς που είχαν σημειωθεί το Σάββατο.

Αντίστοιχα, η Τσεχία ανακοίνωσε νέο ιστορικό υψηλό στους 41,9 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή Ντοκσάνι. Το υδρομετεωρολογικό ινστιτούτο της χώρας επισήμανε το μεσημέρι της Κυριακής ότι οι θερμοκρασίες συνέχιζαν να αυξάνονται και ότι η μέγιστη τιμή δεν είχε ακόμη καταγραφεί.

Στη Σλοβακία, η υψηλότερη θερμοκρασία έφτασε τους 39,3 βαθμούς στην περιοχή Μούζλα, στα νοτιοδυτικά της χώρας, ενώ η Δανία είχε ήδη καταγράψει το Σάββατο την υψηλότερη θερμοκρασία από την έναρξη των μετρήσεων το 1874, με 36,6 βαθμούς βόρεια της Οντένσε.

Η Γαλλία μετρά ήδη εκατοντάδες επιπλέον θανάτους

Την ίδια στιγμή, η Γαλλία έχει αρχίσει να καταγράφει τις ανθρώπινες απώλειες που αποδίδονται στον καύσωνα.

Η εθνική υπηρεσία δημόσιας υγείας ανακοίνωσε ότι από τις 24 έως τις 27 Ιουνίου καταγράφηκαν 1.000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούμενων μηνών. Οι Aρχές διευκρίνισαν ότι τα στοιχεία είναι προσωρινά και αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά.

Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στους ανθρώπους που πέθαναν μέσα στα σπίτια τους, κυρίως στην περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς, όπου ανήκουν το Παρίσι και τα προάστιά του. Η πλειονότητα των θυμάτων ήταν άτομα άνω των 65 ετών, ωστόσο επηρεάστηκαν και νεότερες ηλικίες.

Η υπηρεσία δημόσιας υγείας υπογράμμισε ότι η κατάσταση αναδεικνύει την ανάγκη λήψης μέτρων αλληλεγγύης προς ανθρώπους που είναι απομονωμένοι ή βιώνουν έντονη μοναξιά, ακόμη και σε ιδιαίτερα αστικοποιημένες περιοχές.

Ο γιατρός επειγόντων περιστατικών και βουλευτής του δεξιού κόμματος «Οι Ρεπουμπλικάνοι», Φιλίπ Ζιβέν, εκτίμησε ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων στη Γαλλία θα είναι πολύ υψηλός. Όπως ανέφερε, είναι πιθανό να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που βρίσκονται σε κώμα ή έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα στα σπίτια τους και δεν θα εντοπιστούν πριν από την επόμενη εβδομάδα.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε ότι τα νοσοκομεία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα συνεχίσουν να βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση τις επόμενες ημέρες.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής των Πρασίνων, Μαρίν Τοντελιέ, ζήτησε να διερευνηθούν πλήρως οι αιτίες του «πολύ υψηλού αριθμού θανάτων» και να εξαχθούν πολιτικά συμπεράσματα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νινιές, ανακοίνωσε ότι τα ασθενοφόρα ανταποκρίθηκαν σε περισσότερες από 122.000 κλήσεις κατά τη διάρκεια της πιο έντονης φάσης του καύσωνα.

Θύματα και από τις καταιγίδες

Στην Ισπανία, τα προκαταρκτικά στοιχεία κάνουν λόγο για τουλάχιστον 327 θανάτους που ενδέχεται να συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες από την περασμένη Κυριακή έως και την Πέμπτη.

Την ίδια ώρα, μεγάλο τμήμα της βόρειας Γαλλίας επλήγη από ισχυρές ηλεκτρικές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, οι οποίοι προκάλεσαν αρκετούς τραυματισμούς, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν να απομακρύνουν πεσμένα δέντρα από τους δρόμους και να επέμβουν σε πλημμυρισμένες κατοικίες.

Κεραυνοί στην περιοχή της Αιν προκάλεσαν πολλές πυρκαγιές, μεταξύ των οποίων και μία στην πόλη Λαόν, όπου τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι. Οι καταιγίδες προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, αφήνοντας περισσότερα από 60.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα το πρωί της Κυριακής.

Στο Βέλγιο, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν δέντρο έπεσε πάνω στο όχημά του έξω από τις Βρυξέλλες, μετά το πέρασμα των ισχυρών καταιγίδων που έπληξαν μεγάλο μέρος της χώρας.