Μάχη για τη ζωή της δίνει μία 52χρονη ελληνοβρετανίδα τουρίστρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι στη Λευκάδα, όταν βράχος αποκολλήθηκε και την χτύπησε στο κεφάλι, στους καταρράκτες Νυδριού.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης της γυναίκας στο δημοφιλές φυσικό αξιοθέατο του νησιού. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, κομμάτι βράχου αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω της, προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό.

Η 52χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να τη σταθεροποιήσουν.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η γυναίκα διασωληνώθηκε και μεταφέρεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ στην Αθήνα, με ασθενοφόρο εξοπλισμένο ως κινητή μονάδα.

Πώς τραυματίστηκε η 52χρονη

Όλα συνέβησαν ενώ η τουρίστρια βρισκόταν στους καταρράκτες στο Νυδρί, έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς της Λευκάδας.

Την ώρα της επίσκεψης, βράχος φέρεται να αποκολλήθηκε από το σημείο και να έπεσε στο κεφάλι της, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.

Στο σημείο βρίσκονταν και άλλοι επισκέπτες, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, προσπάθησαν να προστατευτούν όταν αντιλήφθηκαν την αποκόλληση, καλύπτοντας το σώμα και το κεφάλι τους.

Αγωνία για την κατάστασή της

Η κατάσταση της 52χρονης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Μετά τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο Λευκάδας, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στην Αθήνα, ώστε να νοσηλευτεί σε εξειδικευμένη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Οι γιατροί κατάφεραν να τη σταθεροποιήσουν πριν από τη μεταφορά, ενώ η διακομιδή της στο ΚΑΤ γίνεται με ασθενοφόρο που διαθέτει εξοπλισμό μονάδας, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της.

Το σημείο της αποκόλλησης

Οι καταρράκτες του Νυδριού αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε καλοκαίρι.

Το περιστατικό προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς σημειώθηκε σε χώρο φυσικού ενδιαφέροντος, όπου καθημερινά κινούνται τουρίστες και περιπατητές.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να εξετάσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η αποκόλληση του βράχου, καθώς και το αν υπήρχαν ενδείξεις επικινδυνότητας στο συγκεκριμένο σημείο.

Προς το παρόν, η προτεραιότητα είναι η μάχη που δίνει η 52χρονη για να κρατηθεί στη ζωή.