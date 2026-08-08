Το Ιράκ διεξάγει συνομιλίες με το Ιράν για έναν διακανονισμό που θα επιτρέψει την εξαγωγή ιρακινού πετρελαίου, ενώ ο μηχανισμός αυτός, δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράκ, Μπασίμ Μοχάμεντ.

Ο ίδιος δεν δημοσιοποίησε περισσότερες λεπτομέρειες για την προτεινόμενη διαδρομή του πετρελαίου, τις αναμενόμενες ποσότητες ή το χρονοδιάγραμμα για τη σχετική διευθέτηση.

Το Ιράκ κατά την περίοδο αυτή, παράγει περίπου 2,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ενώ εξάγει περίπου τη μισή ποσότητα, δήλωσε ο ίδιος υπουργός στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας ότι η εξαγωγική ικανότητα για τον Αύγουστο περιορίστηκε στα 1,5 -1,75 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.