Στον κόσμο του ΟΦΗ επικρατεί τρέλα για τον τελικό του Super Cup με αντίπαλο την ΑΕΚ που θα διεξαχθεί την προσεχή Τετάρτη 12 Αυγούστου (20:00) στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου.

Οι φίλαθλοι των Κρητικών ανυπομονούν να δουν την ομάδα τους να διεκδικεί τον τρίτο τίτλο στην ιστορία τους και δεύτερο μέσα σε 3,5 μήνες, μετά τον τελικό του Πανθεσσαλικού απέναντι στον ΠΑΟΚ και εξαφανίζουν τα εισιτήρια.

Όπως ενημέρωση η κρητική ΠΑΕ, τα εισιτήρια που έχουν διατεθεί για τον τελικό του Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ υπερβαίνουν τα 7.000, με συνέπεια να απομένουν ελάχιστα για το sold out.

Μάλιστα, οι θύρες 12, 14 και 15 έχουν βγει εκτός συστήματος διάθεσης, αφού έχουν γεμίσει, ενώ προς κλείσιμο πηγαίνει και η θύρα 18.

Οι Κρητικοί έχουν εξασφαλίσει για τον αγώνα στον Παγκρήτιο από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία περίπου 8.200 εισιτήρια.