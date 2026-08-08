Οι Γιώργος Χιώτης και Απόστολος Σταύρος Αλεξίου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο Πλόβντιβ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Κ19.

Οι δυο 18χρονοι κωπηλάτες έκαναν μοναδική κούρσα, διεκδικώντας ακόμη και το χρυσό. Στον τελικό της δίκωπου τερμάτισαν σε 6:34.07, πίσω από τη Ρουμανία που πήρε το χρυσό με 6:33.46.

Το ελληνικό πλήρωμα είχε κατακτήσει χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον περασμένο Μάιο, στο Βραδεμβούργο.

Πολύ κοντά στο βάθρο έφτασαν οι Μαρίνα Αδάμ και Στέλλα Καρυώτη στον τελικό του διπλού σκιφ νεανίδων όπoυ τελικά πήραν την 4η θέση με χρόνο 7:06.74.

Οι δυο 17χρονες πρωταθλήτριες έκαναν ένα συγκλονιστικό τερματισμό και πλησίασαν πολύ τη γερμανική βάρκα που τελικά κατέκτησε το χάλκινο τερματίζοντας σε 7:07.96.