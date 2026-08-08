Η Ντεπορτίβο Μουνισιπάλ είναι ένας από τους πιο ιστορικούς συλλόγους του Περού, έχοντας κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα, ωστόσο αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα που την έφεραν στην τρίτη κατηγορία της χώρας.

Ο υποβιβασμός είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια του βασικού χορηγού στην φανέλα της ομάδας. Έτσι, η διοίκηση βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο, ώστε να εξασφαλίσει χρήματα, σχεδιάζοντας μια φανέλα που αποτελείται από 1.000 μικρά ασπρόμαυρα τετράγωνα, τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν το λογότυπο ενός διαφορετικού χορηγού.

Κάθε τετράγωνο, διατίθεται για 58 ευρώ και αντιπροσωπεύει μικρές επιχειρήσεις από τη Λίμα, που έδειξαν ενδιαφέρον να στηρίξουν οικονομικά την ομάδα. Σύμφωνα με τον σύλλογο, η καμπάνια έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 73.000 ευρώ.

A Peruvian soccer club put 1,000 sponsors on one jersey.



Deportivo Municipal sold local sponsorships for roughly $60 each after relegation, generating enough revenue to help overcome its financial crisis. pic.twitter.com/5VDZCoebCk — Front Office Sports (@FOS) August 6, 2026

Παράλληλα κάθε χορηγός έγινε επίσημος μεταπωλητής των προϊόντων της Ντεπορτίβο Μουνισιπάλ, αποκτώντας τη δυνατότητα να διαθέτει επίσημες φανέλες, κασκόλ και άλλα είδη του συλλόγου.