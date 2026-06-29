Μια εικόνα βγαλμένη, θαρρείς, από ταινία αντίκρισαν διασώστες στα ανοιχτά της Ουαλίας, όταν έφτασαν στο σημείο όπου είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσθαλάσσωση ένα μικρό αεροσκάφος. Αντί να αναζητούν τους επιβάτες στη θάλασσα, τους εντόπισαν καθισμένους πάνω στο φτερό του αεροσκάφους, φορώντας σωσίβια και περιμένοντας ψύχραιμα τη διάσωσή τους.



Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 16 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Cemaes Head, κοντά στο Κάρντιγκαν της Ουαλίας.



Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από την Ιρλανδία με προορισμό την Ιταλία και ενδιάμεση στάση στο Άμπερπορθ για ανεφοδιασμό, όταν παρουσίασε σοβαρή μηχανική βλάβη.

Συναγερμός στις σωστικές αρχές και άμεση κινητοποίηση

Ο πιλότος του αεροσκάφους εξέπεμψε σήμα κινδύνου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα σωστικά σκάφη της RNLI από το New Quay, το Cardigan και το Fishguard, καθώς και ελικόπτερο της βρετανικής Ακτοφυλακής. «Το αεροσκάφος εντοπίστηκε γρήγορα να επιπλέει στο νερό, με τους δύο επιβαίνοντες να κάθονται πάνω του φορώντας σωσίβια», δήλωσε η κυβερνήτης του σωστικού σκάφους του New Quay, Μπέρνι Ντέιβις.

Rescuers are shocked to find plane crash survivors sitting on the aircraft… floating off the coast of Wales https://t.co/KElvw8m5QR — Daily Mail (@DailyMail) June 28, 2026

Οι διασώστες προσέγγισαν το αεροσκάφος, παρέλαβαν με ασφάλεια τους δύο επιβάτες και τους μετέφεραν σε σωστική λέμβο, όπου τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ζεστά ροφήματα.

Αίσιο τέλος στο νοσοκομείο και επιστροφή στην πατρίδα

Παρότι δεν είχαν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, οι δύο επιβάτες ήταν σε κατάσταση σοκ και υπέφεραν από το κρύο. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του New Quay, όπου τους παρέλαβε η υπηρεσία ασθενοφόρων της Ουαλίας και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Παρέμειναν για ένα βράδυ υπό ιατρική παρακολούθηση και πήραν εξιτήριο το Σάββατο, επιστρέφοντας στη συνέχεια στην Ιρλανδία με πλοίο.



Οι υπεύθυνοι της RNLI χαρακτήρισαν την επιχείρηση υπόδειγμα συνεργασίας μεταξύ των σωστικών υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι η ψυχραιμία των επιβατών, η χρήση σωσιβίων και η άμεση κινητοποίηση των διασωστών συνέβαλαν ώστε ένα ατύχημα που θα μπορούσε να είχε τραγική κατάληξη να εξελιχθεί σε μια επιτυχημένη επιχείρηση διάσωσης.