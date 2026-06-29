Κρατώντας την ελληνική σημαία έπεσε στο κενό η 75χρονη στην Καλλιθέα, ώστε να γλιτώσει από τις φλόγες που κατάπιναν το σπίτι της.

«Αν έφευγα, να πήγαινα με τη σημαία, σαν Ελληνίδα», είπε ταραγμένη η γυναίκα λίγο μετά τη διάσωσή της, καθώς περαστικοί την έπιασαν όταν πήδηξε από το μπαλκόνι της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής, τη στιγμή που στο διαμέρισμα κοιμόταν η 75χρονη και ο σύζυγός της. Τότε, τους ειδοποίησε γείτονας που διέμενε σε διπλανή πολυκατοικία.

Ο ηλικιωμένος άνδρας κατάφερε να διαφύγει κατεβαίνοντας από μία εξωτερική σκάλα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της αυλής. Η σύζυγός του εγκλωβίστηκε στο σπίτι, οπότε και βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Γείτονες την παρότρυναν να πηδήξει από το μπαλκόνι για να σωθεί.

Έτσι και έκανε, με αποτέλεσμα να πέσει στα χέρια ενός νεαρού κατοίκου της περιοχής και ενός διανομέα που περνούσε από το σημείο. «Βλέπω τη γιαγιά να φωνάζει βοήθεια και σταματάω με το μηχανάκι και λέω: “Πήδα, γιαγιά, κάτω, πήδα θα σε πιάσω”. Και έρχεται και ένα παλικάρι μαζί μου. Και με άκουσε η γιαγιά. Και την πιάνουμε μαζί με το παλικάρι τη γιαγιά. Αυτό ήταν», δήλωσε ο διανομέας.

Η 75χρονη αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, από το οποίο πήρε στη συνέχεια εξιτήριο. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν επίσης ο 80χρονος με τραύμα στο πόδι, καθώς και δύο πυροσβέστες, ο ένας με τραυματισμό στο χέρι και ο άλλος με αναπνευστικά προβλήματα.

Σημειώνεται πως για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες, 7 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.