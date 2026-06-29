Ο Ολυμπιακός στηρίζει έμπρακτα το πειραϊκό ποδόσφαιρο με έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ, αλλά και μόνιμη κάλυψη σημαντικών λειτουργικών εξόδων της Ένωσης, με απόφαση του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Αυτό ανακοίνωσε στην γενική συνέλευση της ΕΠΣ Πειραιά που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (29/6), ο αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς.

Στην ομιλία του ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε:

«Αυτό που διαπιστώνω τα τελευταία δύο χρόνια μέσα στα όργανα του ποδοσφαίρου είναι ότι το πειραϊκό ποδόσφαιρο έχει βρεθεί στο περιθώριο γιατί έκανε την επιλογή να είναι κοντά στη μεγάλη ομάδα του Πειραιά, τον Ολυμπιακό. Αυτά που μας υποσχέθηκαν δεν έγιναν. Είδαμε στην πράξη πώς φέρθηκαν στη διοίκηση της ΕΠΣ Πειραιά και στο πειραϊκό ποδόσφαιρο, αλλά και στους Πειραιώτες διαιτητές. Σε όλους.

Ήταν μια γενική αντιμετώπιση λάθος. Σκοπεύουμε τώρα να κάνουμε μια επανεκκίνηση. Στις πράξεις όχι στα λόγια. Εμείς ως Ολυμπιακός, όπως έχουμε υποχρέωση, θα αναλάβουμε βάρη που έχει το πειραϊκό ποδόσφαιρο. Είτε μας συμπαθείτε είτε μας αντιπαθείτε, είτε είστε Ολυμπιακοί είτε δεν είστε, πρέπει να καταλάβετε και να το συνδέσετε με κάποιο τρόπο στο μυαλό σας, ότι ο Ολυμπιακός είναι η κορωνίδα του πειραϊκού ποδοσφαίρου και πρέπει να φερθεί όχι ως μεγάλος αδερφός, όπως δεν μου αρέσει να ακούω να λένε, αλλά ως αδερφός όλων των σωματείων.

Από σήμερα, λοιπόν, πέρα από μια έκτακτη δωρεά που κάναμε στην ΕΠΣ Πειραιά με ένα ποσό, θα αναλάβουμε και μόνιμα κάποιες υποχρεώσεις της ΕΠΣ Πειραιά μηνιαίως, είτε αυτό είναι τα γραφεία, είτε είναι τα έξοδα των διαιτητών που όλοι τα χρειάζεστε και βγαίνουν από τα ταμεία σας. Θα είμαστε κοντά σας σταθερά με ένα μεγάλο ποσό ετησίως, ώστε να μην έχει το πειραϊκό ποδόσφαιρο και τα σωματεία του την ανάγκη να απλώνει το χέρι στην Ομοσπονδία και σε κανέναν άλλον.

Έχω ήδη συζητήσει με τον κ. Σπάθα κάποιες πρώτες σκέψεις, κάποιες πρώτες ανάγκες. Ξέρω ότι αυτός ο χώρος δεν θα υπάρχει, να είστε σίγουροι ότι ο επόμενος χώρος θα είναι καλύτερος από αυτόν για όλους. Κι επίσης δεν με ενδιαφέρει αν είστε αντιπολίτευση ή συμπολίτευση. Εμείς όλα τα σωματεία που είναι εδώ τα αντιμετωπίζουμε ως 80 αδέρφια του Ολυμπιακού. Αυτό θέλω να σας μεταφέρω, αυτή είναι η εντολή του κ. Μαρινάκη και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε ισόποσα και σωστά και συντεταγμένα, να έχετε όλη τη βοήθεια που χρειάζεστε από τον Ολυμπιακό, και σε θεσμικό και σε οικονομικό επίπεδο.

Δυστυχώς κατευθυνθήκαμε λάθος από την Ομοσπονδία ότι θα έχει στήριξη το πειραϊκό ποδόσφαιρο. Αντιθέτως με το “περίμενε” πέρασαν δύο χρόνια, δεν είδαμε καμία στήριξη. Κι όλα αυτά που μας είχαν υποσχεθεί, τα έξτρα γήπεδα, οι έξτρα επιχορηγήσεις, οι έξτρα επιδοτήσεις δεν ήρθαν ποτέ. Αργήσαμε κιόλας να το κάνουμε αυτό το βήμα. Από σήμερα αυτό αλλάζει και είμαστε δίπλα σε όλα τα σωματεία του Πειραιά. Συγκεκριμένα, δομημένα, απτά πράγματα, όχι θεωρίες.

Θα αναλάβουμε ένα μεγάλο κομμάτι των εξόδων της ΕΠΣ που είναι σταθερά έξοδα. Είναι οι διαιτητές, είναι η λειτουργία των γραφείων της κάθε ΕΠΣ; Είναι και τα δύο μαζί; Είναι οι μπάλες που χρειάζεστε; Ό,τι χρειάζεστε θα είμαστε δίπλα σας. Αυτό δεν είναι δέσμευση ούτε μελλοντικό σχέδιο. Είναι απόφαση και ισχύει από σήμερα. Ήδη σήμερα κάναμε μια έκτακτη χορηγία, δεν είναι κάποιο τεράστιο ποσό, είναι 10.000 ευρώ, για μερικά πρώτα έξοδα.

Ο Ολυμπιακός που μπορεί, θα επιστρέψει στα πειραϊκά σωματεία όχι ως μεγάλος αδερφός. Ούτε να μανιπιουλάρουμε θέλουμε, ούτε να σας κατευθύνουμε, ούτε να μας αγαπήσετε αν δεν μας αγαπάτε. Θέλουμε μόνο να είμαστε δίπλα σας. Είναι καθαρό και απλό. Ξέρουμε τι αγώνες δίνετε και τι αγωνίες έχετε. Θα είμαστε κοντά σας».