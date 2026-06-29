Το πένθος είναι μια βαθιά προσωπική υπόθεση. Ο καθένας το βιώνει διαφορετικά, με άλλους να επιλέγουν τη σιωπή και την απομόνωση και άλλους να αναζητούν έναν πιο έντονο, ακόμη και απρόσμενο, τρόπο αποχαιρετισμού.

Στο Μεξικό, μια γυναίκα έγινε viral στα social media, όταν καταγράφηκε σε βίντεο να χορεύει twerk πάνω στο φέρετρο του συζύγου της, κατά τη διάρκεια μιας ασυνήθιστης τελετής αποχαιρετισμού.

Το βίντεο, που έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, δείχνει τη χήρα να χορεύει υπό τους ήχους του τραγουδιού «En La Cama», επιτυχίας του 1999, ενώ γύρω της βρίσκονται συγγενείς και φίλοι του νεκρού.

Un servicio ofrece en funerales presentaciones del artista Cristian Huancahuari, conocido popularmente como "El Cangri del Callao". 🤔



En redes sociales comentan que esta es una manera de despedir a los difuntos, que muchas veces preferirían ver a su familia feliz. 🕊️



¿Estás… pic.twitter.com/r7Xs9fgfxW — El Heraldo de México (@heraldodemexico) June 29, 2026

Πενθούντες χειροκροτούν στον ρυθμό της μουσικής

Στα πλάνα, η ατμόσφαιρα μοιάζει να κινείται ανάμεσα στο πένθος και σε μια ιδιότυπη γιορτή αποχαιρετισμού.

Πενθούντες, ορισμένοι εμφανώς συγκινημένοι, χειροκροτούν στον ρυθμό της reggaeton μουσικής, φορώντας μπλουζάκια με τυπωμένη τη φωτογραφία του νεκρού.

Δίπλα στο φέρετρο φαίνονται δύο άνδρες με καπέλα του μπέιζμπολ να ραπάρουν σε μικρόφωνα, ενώ το φέρετρο παραμένει ανοιχτό.

Η χήρα εμφανίζεται να κινείται στον ρυθμό της μουσικής, ακουμπώντας στο πλαϊνό του φέρετρου, υπό τις προτροπές των παρευρισκομένων.

Στη συνέχεια, ανεβάζει διαδοχικά τα πόδια της πάνω στο φέρετρο και σηκώνει το χέρι της στον αέρα, συνεχίζοντας τον χορό με δάκρυα στα μάτια.

Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Το βίντεο κοινοποιήθηκε από τον Περουβιανό καλλιτέχνη Cristian Huancahuari, γνωστό ως «El Cangri del Callao», ο οποίος είναι γνωστός για ιδιωτικές εμφανίσεις σε τελετές αποχαιρετισμού, προτείνοντας έναν διαφορετικό, πιο χαρούμενο και μουσικό τρόπο αποχαιρετισμού των νεκρών.

Η σκηνή προκάλεσε έκπληξη, αμηχανία, αλλά και έντονη συζήτηση στα social media.

Για κάποιους χρήστες, το βίντεο ξεπέρασε τα όρια του σεβασμού προς τον νεκρό. Για άλλους, ήταν ένας ειλικρινής και συναισθηματικός τρόπος αποχαιρετισμού ενός ανθρώπου που, όπως σχολίασαν, ίσως αγαπούσε τη μουσική, τον χορό και τη χαρά ακόμη και στις δύσκολες στιγμές.