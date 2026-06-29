Νέο βήμα για την ενίσχυση της θαλάσσιας επιτήρησης σε κρίσιμες περιοχές κάνει η Τουρκία, προωθώντας την εγκατάσταση εγχώριων ραντάρ ελέγχου ναυσιπλοΐας σε στρατηγικά σημεία της χώρας.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, το πρόγραμμα αφορά τα ραντάρ SERDAR-7M, τα οποία αναπτύσσονται με εγχώριο λογισμικό σε συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Ακτών με την ASELSAN.

Επισήμως, η Άγκυρα παρουσιάζει το έργο ως πρόγραμμα για την ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, τη βελτίωση της παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας και τη μείωση της εξάρτησης από ξένα συστήματα.

Ωστόσο, η γεωγραφία των σημείων εγκατάστασης και η ρητορική των τουρκικών μέσων, που μιλούν για «εγχώριο μάτι στη Γαλάζια Πατρίδα», δίνουν στο πρόγραμμα σαφές στρατηγικό βάρος.

Stade, Germany Shooting Update



Police said they were conducting a major operation in an area outside the town centre.



Police confirms five people killed in shooting in Stade in northern Germany



A suspect was arrested on Monday, German news agency dpa reported, citing police.… pic.twitter.com/ZQpWYPLI32 — Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) June 29, 2026

Σμύρνη και Μερσίνα στο επίκεντρο

Τα νέα ραντάρ αναμένεται να τοποθετηθούν σε περιοχές που θεωρούνται κρίσιμες για την τουρκική θαλάσσια κυκλοφορία: Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Κοτζάελι και Μερσίνα.

Η αναφορά στη Σμύρνη και στη Μερσίνα έχει ιδιαίτερη σημασία.

Η Σμύρνη βρίσκεται απέναντι από το κεντρικό Αιγαίο και αποτελεί έναν από τους βασικούς τουρκικούς κόμβους προς το Αιγαίο.

Η Μερσίνα, από την άλλη, είναι κρίσιμο λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου, με ιδιαίτερη σημασία για την τουρκική παρουσία στην περιοχή, τις θαλάσσιες μεταφορές, την ενέργεια και τη σύνδεση με την Κύπρο, τη Συρία και τη Μέση Ανατολή.

Έτσι, παρότι το πρόγραμμα περιγράφεται ως τεχνικό έργο διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας, εντάσσεται αντικειμενικά σε ένα ευρύτερο περιβάλλον αυξημένης τουρκικής επιτήρησης σε θαλάσσιες ζώνες υψηλού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Οκτώ ραντάρ με εγχώριο λογισμικό

Το πρόγραμμα προβλέπει την ανάπτυξη οκτώ ραντάρ SERDAR-7M με εγχώριο λογισμικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο πρώτα συστήματα έχουν ολοκληρώσει τις εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής, ενώ το τρίτο έχει περάσει στη φάση παραγωγής.

Το συνολικό ύψος της επένδυσης φέρεται να φτάνει τα 363 εκατομμύρια τουρκικές λίρες, ενώ η φυσική πρόοδος του έργου υπολογίζεται περίπου στο 30%.

Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι με τα νέα ραντάρ θα μπορεί να παρακολουθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια τις κινήσεις πλοίων, να εντοπίζει νωρίτερα επικίνδυνες διελεύσεις και να παρεμβαίνει ταχύτερα σε περιπτώσεις ναυτικού κινδύνου.

Τι είναι το SERDAR-7M

Το SERDAR-7M παρουσιάζεται ως παράκτιο ραντάρ επιτήρησης που μπορεί να εγκατασταθεί σε σταθερές χερσαίες πλατφόρμες.

Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προβάλλει η τουρκική πλευρά, το σύστημα βασίζεται σε τεχνολογία FMCW και διαθέτει δυνατότητα εντοπισμού και παρακολούθησης θαλάσσιων στόχων στην επιφάνεια, αλλά και χαμηλά ιπτάμενων στόχων πάνω από τη θάλασσα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο χαρακτηριστικό LPI, δηλαδή στη χαμηλή πιθανότητα εντοπισμού του ίδιου του ραντάρ από τρίτα συστήματα.

Με απλά λόγια, δεν πρόκειται μόνο για ένα απλό ραντάρ λιμενικής κυκλοφορίας. Είναι ένα σύστημα που ενισχύει τη συνολική εικόνα της Τουρκίας για το τι κινείται κοντά στις ακτές της και σε θαλάσσιους διαδρόμους στρατηγικού ενδιαφέροντος.

Από την ασφάλεια ναυσιπλοΐας στη θαλάσσια επίγνωση

Η επίσημη αιτιολόγηση της Άγκυρας είναι η ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Αυτό είναι ένα υπαρκτό και νόμιμο πεδίο. Κάθε κράτος έχει συμφέρον να παρακολουθεί την κίνηση των πλοίων γύρω από μεγάλα λιμάνια, στενά, ενεργειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικές ζώνες.

Όμως στην πράξη, τέτοιου τύπου συστήματα δεν έχουν μόνο πολιτική χρήση. Δημιουργούν και αυτό που στη στρατιωτική και ναυτική γλώσσα ονομάζεται maritime domain awareness, δηλαδή συνολική θαλάσσια επίγνωση.

Η Άγκυρα θα μπορεί να συγκεντρώνει δεδομένα από ραντάρ, AIS, συστήματα συναγερμού και θαλάσσιες επικοινωνίες σε κοινή ψηφιακή υποδομή.

Αυτό σημαίνει ταχύτερη εικόνα, καλύτερη παρακολούθηση, άμεση ανάλυση κινήσεων και δυνατότητα έγκαιρης αντίδρασης σε περιοχές όπου η ναυσιπλοΐα, η ενέργεια και η ασφάλεια συναντώνται.

Το ψηφιακό δίκτυο και το «Internet της ναυτιλίας»

Στο ίδιο πλαίσιο, η Τουρκία αναπτύσσει παράλληλα έργα ψηφιακής διασύνδεσης των θαλάσσιων υποδομών της.

Τα τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρονται στο σχέδιο που αποκαλείται «Internet της ναυτιλίας», με στόχο τη ροή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από βοηθήματα ναυσιπλοΐας και συστήματα επιτήρησης.

Στόχος είναι η γρηγορότερη λήψη αποφάσεων από τις υπηρεσίες διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας, η έγκαιρη ανίχνευση κινδύνων και η δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου ψηφιακού πλέγματος παρακολούθησης.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία επενδύει συστηματικά σε drones, ναυτικές πλατφόρμες, πυραυλικά συστήματα, δορυφορικές δυνατότητες και εθνικά λογισμικά, η ενίσχυση των παράκτιων ραντάρ δεν είναι απομονωμένη τεχνική εξέλιξη.

Είναι μέρος της συνολικής προσπάθειας να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία και συνεχή εικόνα στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Τα τουρκικά μέσα συνδέουν το πρόγραμμα με τη «Γαλάζια Πατρίδα», το δόγμα μέσω του οποίου η Άγκυρα προβάλλει ευρείες θαλάσσιες διεκδικήσεις και αυξημένο ρόλο σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα.

Η φράση «εγχώριο μάτι στη Γαλάζια Πατρίδα» δεν είναι τυχαία.

Δείχνει ότι η τεχνολογική αναβάθμιση των ραντάρ δεν παρουσιάζεται μόνο ως ζήτημα λιμενικής ασφάλειας, αλλά ως στοιχείο εθνικής ισχύος και θαλάσσιου ελέγχου.

Για την Ελλάδα και την Κύπρο, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Τουρκία επιχειρεί να συνδυάσει τεχνικά έργα επιτήρησης με ένα πολιτικό αφήγημα που συχνά αμφισβητεί θαλάσσιες ζώνες, κυριαρχικά δικαιώματα και την υφιστάμενη τάξη στην Ανατολική Μεσόγειο.

Είναι ακόμη ένας κρίκος στην αλυσίδα της τουρκικής προσπάθειας να αποκτήσει πιο πλήρη θαλάσσια εικόνα, από το Αιγαίο έως την Ανατολική Μεσόγειο, με φόντο τη «Γαλάζια Πατρίδα» και τις ευρύτερες φιλοδοξίες της Άγκυρας στη θάλασσα.