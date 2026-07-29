Με Αγια-Σοφιά, μαχητικά αεροσκάφη, γεωτρύπανα, γέφυρες, δορυφόρους και το τουρκικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο TOGG επέλεξε το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να γιορτάσει τα 25 χρόνια από την ίδρυσή του.

Το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας παρουσίασε το ειδικό λογότυπο για την επέτειο, μαζί με το σύνθημα «Με το έθνος μας, ένα τέταρτο του αιώνα – Η Τουρκία έτοιμη για το μέλλον».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του AKP, το νέο έμβλημα επιχειρεί να συμπυκνώσει σε μία εικόνα την πολιτική διαδρομή του κόμματος, από τη φράση του Ερντογάν «τίποτα δεν θα είναι όπως πριν» μέχρι το αφήγημα του λεγόμενου «Αιώνα της Τουρκίας».

Αγία Σοφία και τουρκική σημαία στο ίδιο έμβλημα

Στο λογότυπο ξεχωρίζει η Αγία Σοφία, την οποία το AKP παρουσιάζει ως ένα από τα κορυφαία σύμβολα της πολιτικής του ταυτότητας, μετά τη μετατροπή της ξανά σε τζαμί.

Η αναφορά γίνεται με έντονο ιδεολογικό φορτίο, καθώς στην ανακοίνωση του κόμματος η Αγία Σοφία περιγράφεται ως ιστορική κληρονομιά που «άνοιξε ξανά για λατρεία», στο πλαίσιο της πολιτικής αφήγησης του Ερντογάν για την «πολιτισμική και θρησκευτική αναγέννηση» της Τουρκίας.

Δίπλα σε όλα τα σύμβολα, σύμφωνα με το AKP, τοποθετείται και η τουρκική σημαία, ως ένδειξη εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας.

Από το KAAN μέχρι το TOGG

Το νέο έμβλημα δεν περιορίζεται σε θρησκευτικά και ιστορικά σύμβολα. Αντίθετα, επιχειρεί να ενώσει το οθωμανικό και ισλαμικό αφήγημα με την εικόνα μιας τεχνολογικά ανερχόμενης Τουρκίας.

Στο λογότυπο περιλαμβάνονται το εθνικό μαχητικό αεροσκάφος KAAN, το ελικόπτερο Gökbey και ο δορυφόρος Türksat 6A, τα οποία παρουσιάζονται ως σύμβολα της τουρκικής αμυντικής, αεροπορικής και διαστημικής βιομηχανίας.

Στον ίδιο καμβά μπαίνει και το TOGG, το πρώτο τουρκικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο το AKP προβάλλει ως υλοποίηση ενός «ονείρου μισού αιώνα» για την εγχώρια βιομηχανία.

Γέφυρες, αεροδρόμια και γεωτρύπανα

Το AKP εντάσσει στο επετειακό λογότυπο και μεγάλα έργα υποδομής που έχουν συνδεθεί με την εποχή Ερντογάν.

Ανάμεσά τους βρίσκονται το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, η γέφυρα Γιαβούζ Σουλτάν Σελίμ, ο αυτοκινητόδρομος του βόρειου Μαρμαρά και τα έργα υψηλής ταχύτητας στους σιδηροδρόμους.

Ιδιαίτερη θέση έχουν και τα ενεργειακά σύμβολα. Το γεωτρύπανο Fatih, που συνδέεται με τις τουρκικές έρευνες εντός των ορίων της «Γαλάζια Πατρίδα», προβάλλεται ως σύμβολο των ενεργειακών επιδιώξεων της Άγκυρας, ενώ στο λογότυπο περιλαμβάνεται και το φράγμα Yusufeli.

Το πολιτικό μήνυμα του AKP

Η επιλογή των συμβόλων δεν είναι τυχαία. Το AKP επιχειρεί να παρουσιάσει τα 25 χρόνια της διαδρομής του ως περίοδο μεγάλων έργων, τεχνολογικής ανόδου, στρατιωτικής αυτονομίας και επιστροφής σε ιστορικά και θρησκευτικά σύμβολα.

Στο ίδιο έμβλημα συνυπάρχουν η Αγία Σοφία, το μαχητικό KAAN, το TOGG, ο δορυφόρος Türksat 6A, το γεωτρύπανο Fatih, το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης και οι μεγάλες γέφυρες.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ερντογάν επιχειρεί να περάσει το μήνυμα ότι το AKP δεν γιορτάζει απλώς μια κομματική επέτειο, αλλά παρουσιάζει τον εαυτό του ως τον βασικό φορέα της νέας τουρκικής ταυτότητας: πιο στρατιωτικής, πιο θρησκευτικής, πιο τεχνολογικής και πιο διεκδικητικής.

Το αφήγημα του «Αιώνα της Τουρκίας»

Το σύνθημα της επετείου συνδέεται άμεσα με το αφήγημα του «Αιώνα της Τουρκίας», το οποίο ο Ερντογάν χρησιμοποιεί για να περιγράψει την επόμενη φάση των φιλοδοξιών της Άγκυρας.

Στην ανακοίνωσή του, το AKP υποστηρίζει ότι αντλεί τη δύναμή του από το έθνος και ότι, έπειτα από 25 χρόνια, η Τουρκία είναι πλέον «έτοιμη για το μέλλον».

Στην πράξη, το νέο λογότυπο λειτουργεί ως πολιτική αφίσα συμπύκνωσης της εποχής Ερντογάν: από την Αγία Σοφία και τη «Γαλάζια Πατρίδα» μέχρι τα drones, τα μαχητικά, τους δορυφόρους και τα μεγάλα έργα που το κυβερνών κόμμα παρουσιάζει ως απόδειξη ισχύος.