Νέο πεδίο στην ατζέντα της «Γαλάζιας Πατρίδας» επιχειρεί να ανοίξει η Τουρκία, αυτή τη φορά με όχημα την αλιεία και τη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων, παρά το ότι, όπως είχε γράψει το Newsbeast, το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται με βάση το δόγμα, “παγώνει” μέχρι τουλάχιστον τον Οκτώβρη.

Σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, το υπουργείο Γεωργίας και Δασών της Τουρκίας έθεσε σε εφαρμογή το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης» για την πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας. Το σχέδιο, όπως αναφέρεται, έχει καταρτιστεί με βάση τα πρότυπα του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, όμως η Άγκυρα το συνδέει ευθέως και με την ενίσχυση των θέσεών της στη θάλασσα.

Το ενδιαφέρον σημείο είναι ότι το τουρκικό σχέδιο δεν περιορίζεται στους ελέγχους αλιείας. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι στόχος είναι να ενισχυθούν στην πράξη τα «κυριαρχικά δικαιώματα» της Τουρκίας στην υφαλοκρηπίδα και στις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες της, μέσα από ελέγχους στο πεδίο, μηχανισμούς επιτήρησης και αυστηρότερες διαδικασίες στα λιμάνια.

Η Άγκυρα μιλά για «μηδενική ανοχή» στα λιμάνια, ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης σκαφών, καλύτερο έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων, αυστηρότερες κυρώσεις και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.

Με απλά λόγια, η Τουρκία παρουσιάζει ένα σχέδιο για την παράνομη αλιεία, αλλά ταυτόχρονα το εντάσσει στο ευρύτερο αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας», σε μια περίοδο που η Άγκυρα επιχειρεί να εμφανίσει τις θαλάσσιες διεκδικήσεις της ως ζήτημα διοίκησης, ασφάλειας και οικονομικής εκμετάλλευσης.

Στο ίδιο κείμενο γίνεται λόγος για όσους δραστηριοποιούνται παράνομα στην αλιεία και αποκτούν αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των νόμιμων αλιέων. Χαρακτηρίζονται μάλιστα ως «τζαμπατζήδες» που εκμεταλλεύονται τους πόρους χωρίς να αναλαμβάνουν τα βάρη και τις υποχρεώσεις των υπόλοιπων επαγγελματιών του κλάδου.

Το σχέδιο δίνει επίσης έμφαση στη βιωσιμότητα των αλιευτικών πόρων, σημειώνοντας ότι η ισορροπία ανάμεσα στην αξιοποίηση και την προστασία τους αποτελεί βασικό άξονα της τουρκικής πολιτικής.

Η οικονομική διάσταση είναι επίσης έντονη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το δημοσίευμα, οι τουρκικές εξαγωγές ψαριών και υδατοκαλλιεργειών έφτασαν το 2024 τους 313.000 τόνους και τα 2 δισ. δολάρια, ενώ το 2025 ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. δολάρια.

Η Τουρκία προβάλλει ιδιαίτερα την αλιευτική της δραστηριότητα στη Μαύρη Θάλασσα, με είδη όπως ο γαύρος, η παλαμίδα, το σαφρίδι, ο μπακαλιάρος, το λυθρίνι και τα θαλάσσια σαλιγκάρια, αλλά και στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, όπου αναφέρονται μεταξύ άλλων η σαρδέλα, ο ερυθρός τόνος, οι γαρίδες και άλλα εμπορικά είδη.

Για την Αθήνα, η σύνδεση ενός σχεδίου για την αλιεία με όρους όπως υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ και «Γαλάζια Πατρίδα» δεν περνά απαρατήρητη, καθώς εντάσσεται σε ένα ευρύτερο τουρκικό αφήγημα που επιχειρεί να επεκτείνει τη συζήτηση για τις θαλάσσιες ζώνες σε κάθε επίπεδο: από την ενέργεια και την άμυνα μέχρι την αλιεία και τους φυσικούς πόρους.