Νέα μηνύματα προς την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία έστειλε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, αναφέροντας ότι παρακολουθεί «στενά και προσεκτικά» τις πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες και τις στρατιωτικές πρωτοβουλίες στην περιοχή.

Η εβδομαδιαία ενημέρωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας πραγματοποιήθηκε στη Σμύρνη με αφορμή την 115η επέτειο ίδρυσης του υπουργείου.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εξοπλισμοί της Ελλάδας, οι κινήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που αναμένεται να φιλοξενήσει η Άγκυρα τον Ιούλιο, αλλά και οι αναφορές στην πορεία της διαδικασίας για «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία».

«Παρακολουθούμε στενά Ελλάδα και Κύπρο»

Οι απαντήσεις του εκπροσώπου του υπουργείου Άμυνας, οι οποίες κατά πάγια πρακτική δημοσιεύονται εκ των υστέρων ως «πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας» ανέφεραν ότι οι εξοπλιστικές δραστηριότητες της Ελλάδας παρακολουθούνται από την Άγκυρα με ιδιαίτερη προσοχή.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος και για την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία η Τουρκία αποκαλεί «Ελληνοκυπριακή Διοίκηση Νότιας Κύπρου», με το τουρκικό ΥΠΑΜ να συνδέει τις κινήσεις Αθήνας και Λευκωσίας με την κατάσταση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

«Παρακολουθούμε στενά και προσεκτικά τις πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής διοίκησης, καθώς και τις στρατιωτικές πρωτοβουλίες τους στην περιοχή», αναφέρεται στην τουρκική τοποθέτηση.

«Η Τουρκία είναι υπέρ της ειρήνης, αλλά προστατεύει τα συμφέροντά της»

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι η Άγκυρα επιθυμεί ειρήνη, σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Την ίδια στιγμή, όμως, έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας, τονίζοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της.

«Η χώρα μας είναι υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί όμως την αποφασιστικότητά της για την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων της», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται ειδική αναφορά και στο ψευδοκράτος στα Κατεχόμενα, το οποίο η Άγκυρα αποκαλεί «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου». Το τουρκικό ΥΠΑΜ σημείωσε ότι οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της Τουρκίας και του ψευδοκράτους: «Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις μας λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της χώρας μας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Δεν χρειάζεται ανταγωνισμός εξοπλισμών»

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι η περιοχή δεν χρειάζεται ανταγωνισμό εξοπλισμών ή κινήσεις που αυξάνουν την ένταση.

Σύμφωνα με την Άγκυρα, αυτό που απαιτείται είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου.

«Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας δεν είναι ένας ανταγωνισμός εξοπλισμών και βήματα που θα αυξήσουν την ένταση, αλλά η ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο», σημειώνεται.

Η αναφορά αυτή έρχεται την ώρα που η Τουρκία εμφανίζεται να εκφράζει ενόχληση για τον ελληνικό εξοπλιστικό σχεδιασμό και τις αμυντικές συνεργασίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αιχμή για τις ελληνικές αμυντικές δαπάνες

Το τουρκικό ΥΠΑΜ άφησε και σαφή αιχμή για την αύξηση των ελληνικών αμυντικών δαπανών: «Η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ελλάδας είναι πρωτίστως ένα θέμα που πρέπει να σκεφτεί ο ελληνικός λαός», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Με τη φράση αυτή, η Άγκυρα επιχειρεί να μεταφέρει το ζήτημα των εξοπλισμών και στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο της Ελλάδας, παρουσιάζοντας τις αμυντικές δαπάνες ως θέμα που αφορά άμεσα τους Έλληνες πολίτες.

Μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Κατά την ίδια ενημέρωση, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε και στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που αναμένεται να φιλοξενήσει η Άγκυρα τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, στην Άγκυρα αναμένεται να βρεθούν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πολλών χωρών, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το τουρκικό ΥΠΑΜ ανέφερε ότι ο σχεδιασμός και τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο συνεχίζονται.

«Όλα τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ λαμβάνονται σε συντονισμό με τους αρμόδιους θεσμούς του κράτους μας και τις αρχές του ΝΑΤΟ», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Αναφορά σε νέες παραδόσεις μελών του PKK

Στην ενημέρωση υπήρξε και αναφορά στη διαδικασία που η Άγκυρα αποκαλεί «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία».

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το τελευταίο διάστημα αυξάνεται ο αριθμός των μελών του PKK που παραδίδονται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, «τις τελευταίες δύο εβδομάδες παραδόθηκαν ακόμη έξι τρομοκράτες του PKK».

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στη συνολική επικοινωνιακή γραμμή της Άγκυρας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και τις επιχειρήσεις των τουρκικών δυνάμεων.