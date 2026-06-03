Νέο παραλήρημα κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο απόστρατος Τούρκος ναύαρχος Τζιχάτ Γιαϊτζί, ένας από τους βασικούς εμπνευστές του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Σύμφωνα με το τουρκικό SuperHaber, ο Γιαϊτζί ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα επιχειρεί να «κλέψει» ακόμη και τον όρο «Mavi Vatan», δηλαδή τη «Γαλάζια Πατρίδα», παρουσιάζοντάς τον ως ελληνικό. Ωστόσο, ο ισχυρισμός του δεν βασίζεται σε κάποια επίσημη ελληνική θέση ή κυβερνητική δήλωση. Όπως προκύπτει από το ίδιο το τουρκικό δημοσίευμα, ο Γιαϊτζί στηρίζει την κατηγορία του σε αναρτήσεις ελληνικών λογαριασμών στα social media, οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποίησαν φράσεις όπως «η Γαλάζια Πατρίδα είναι ελληνική» και «Real Blue Homeland».

Με άλλα λόγια, ο απόστρατος ναύαρχος παρουσιάζει μεμονωμένες αναρτήσεις στο διαδίκτυο ως δήθεν ελληνική προσπάθεια οικειοποίησης ενός τουρκικού όρου.

Το τουρκικό δημοσίευμα έχει τίτλο: «Η Ελλάδα έκλεψε και τη Γαλάζια Πατρίδα! Ο Τζιχάτ Γιαϊτζί λέει: Σε λίγο θα πουν ότι και η τουρκική σημαία είναι δική τους».

«Ξεκίνησαν καμπάνια ότι η πραγματική Γαλάζια Πατρίδα είναι ελληνική»

Ο Γιαϊτζί υποστήριξε ότι ελληνικοί λογαριασμοί στα social media έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν εκφράσεις όπως «η Γαλάζια Πατρίδα είναι ελληνική» και «Real Blue Homeland».

Κατά τον ίδιο, αυτό αποτελεί προσπάθεια της Ελλάδας να οικειοποιηθεί έναν όρο που, όπως λέει, ανήκει στην τουρκική ναυτική και στρατηγική σκέψη.

Ο απόστρατος ναύαρχος ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα δεν περιορίζεται πλέον, κατά την άποψή του, σε πολιτιστικά στοιχεία, αλλά περνά και σε όρους που σχετίζονται με τη ναυτική στρατηγική.

«Έκλεψαν τα φαγητά μας, έκλεψαν τη μουσική μας»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γιαϊτζί επέκτεινε την επίθεσή του στην Ελλάδα, κατηγορώντας τους Έλληνες ότι παρουσιάζουν ως δικά τους στοιχεία του τουρκικού πολιτισμού.

«Έκλεψαν τα φαγητά μας, έκλεψαν τη μουσική μας, προσπάθησαν να δείξουν τον πολιτισμό μας ως δικό τους», φέρεται να είπε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι τώρα, σύμφωνα με τον ίδιο, «έκλεψαν» και τον όρο «Mavi Vatan».

Ο ισχυρισμός αυτός παρουσιάζεται από το SuperHaber ως συνέχεια μιας δήθεν διαρκούς ελληνικής προσπάθειας οικειοποίησης τουρκικών στοιχείων.

Το παράδειγμα με το τζατζίκι και τον Καραγκιόζη

Ο Γιαϊτζί αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένα παραδείγματα, επιχειρώντας να στηρίξει τον ισχυρισμό του.

Όπως είπε, οι Έλληνες πήραν τη λέξη «cacık», πρόσθεσαν ένα γράμμα και την έκαναν «caciki», παρουσιάζοντάς την ως ελληνική.

Αντίστοιχα, αναφέρθηκε στον Καραγκιόζη, λέγοντας ότι το «Hacivat Karagöz» έγινε «Karagiozis».

Με αυτά τα παραδείγματα, ο Γιαϊτζί επιχείρησε να εμφανίσει την Ελλάδα ως χώρα που, κατά τον ίδιο, αλλάζει ονόματα και παρουσιάζει τουρκικά στοιχεία ως ελληνικά.

Η προσβλητική αναφορά στη λέξη «Greek»

Η πιο προκλητική αναφορά του Γιαϊτζί αφορά τον ισχυρισμό του για την αγγλική αργκό. Σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, ο απόστρατος ναύαρχος είπε ότι στην αγγλική αργκό η λέξη «Greek» χρησιμοποιείται για τους «κλέφτες».

«Δεν γνωρίζουν όρια στην κλοπή», φέρεται να ανέφερε, συνεχίζοντας την επίθεσή του κατά των Ελλήνων.

Η συγκεκριμένη φράση είναι ενδεικτική του ύφους της παρέμβασής του, η οποία κινείται σε ιδιαίτερα επιθετικό και προσβλητικό τόνο.

«Σε λίγο θα πουν δική τους και την τουρκική σημαία»

Ο Γιαϊτζί ισχυρίστηκε ότι, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, οι Έλληνες θα φτάσουν στο σημείο να πουν πως ακόμη και η τουρκική σημαία είναι δική τους.

Η φράση αυτή χρησιμοποιείται στο τουρκικό δημοσίευμα ως κεντρικό στοιχείο του θέματος, ενισχύοντας το κλίμα έντασης και υπερβολής γύρω από τις δηλώσεις του απόστρατου ναυάρχου.