Η Κιάρα Φεράνι δείχνει για ακόμη μία φορά την προτίμησή της στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές, επιλέγοντας τις Κυκλάδες για λίγες ημέρες ξεκούρασης και χαλάρωσης.

Η γνωστή Ιταλίδα influencer απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στη Μήλο και την Κίμωλο μαζί με τον σύντροφό της Χοσέ Ερνάντες.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε η Κιάρα Φεράνι στο προφίλ της στο Instagram εμφανίζεται με μαγιό με φόντο τη θάλασσα και τον καλοκαιρινό ήλιο.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ποζάρει μαζί με τον αγαπημένο της, με το απέραντο γαλάζιο να συμπληρώνει το ειδυλλιακό σκηνικό.

Η Κιάρα Φεράνι μαγεύτηκε από το θερινό σινεμά της Κιμώλου

Η Κιάρα Φεράνι δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για μία από τις πιο ιδιαίτερες εμπειρίες του νησιού: το θερινό σινεμά «Cine Καλησπερίτης». Η διάσημη Ιταλίδα influencer μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την προβολή, χαρακτηρίζοντας το υπαίθριο σινεμά ως το καλύτερο που έχει δει ποτέ.

Με φόντο το φυσικό τοπίο της Κιμώλου, τον καλοκαιρινό ουρανό και την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι Κιμωλίστες μέσα από τις δωρεάν προβολές τους, η εμπειρία φαίνεται πως της άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, προσφέροντας παράλληλα στο νησί ακόμη μεγαλύτερη προβολή μέσα από τα social media.