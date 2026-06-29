Θέλοντας να τιμήσει τον μεγάλο θεατράνθρωπο Δημήτρη Ψαθά, ο Δήμος Βριλησσίων και η θεατρική του ομάδα παρουσίασαν την κωμωδία «Ξύπνα Βασίλη» σε απόδοση και σκηνοθεσία της Εφης Πίκουλα – Βουγιουκλάκη, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, με ελεύθερη είσοδο.

Αφίσα από την παράσταση της κωμωδίας του Δ. Ψαθά “Ξύπνα Βασίλη” από την Θεατρική Ομάδα του Δήμου Βριλησσίων (δημιουργία αφίσας Νατάσσα Χαϊδά)

Ύστερα από την περσινή πολύ επιτυχημένη παρουσίαση της πολιτικής σάτιρας του Δημήτρη Ψαθά «Ζητείται Ψεύτης» η οικογένεια Ψαθά πρόσφερε ξανά στον Δήμο Βριλησσίων και στο κοινό, στην μνήμη της Μαρίας Ψαθά, μια ακόμη πολιτική σάτιρα του συγγραφέα το «Ξύπνα Βασίλη» που γράφηκε το 1965 και παίχτηκε για πρώτη φορά στο θέατρο από τον θίασο του Ντίνου Ηλιόπουλου και έκτοτε έχει μεταφραστεί και παιχτεί με μεγάλη επιτυχία στις περισσότερες χώρες του κόσμου.

Αφίσα της κινηματογρααφικής μεταφοράς της κωμωδίας του Δ. Ψαθά “Ξύπνα Βασίλη” από την Φίνος Φιλμ με πρωταγωνιστές τους Γιώργο Κωνσταντίνου, Αλέκο Αλεξανδράκη, Γιώργο Μιχαλακόπουλο και Έλενα Ναθαναήλ (φωτ. Αρχείο Λένας Νίτσου-Ψαθά)

Στην συνέχεια το 1969 γυρίστηκε σε ταινία από την Φίνος Φίλμ σε σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη, ενώ την εποχή της δικτατορίας επιτράπηκε η προβολή της ταινίας μόνο με περικοπές.

Έφη Πίκουλα – Λένα Νίσιου Ψαθά

Το θεατρικό έργο του Δημήτρη Ψαθά «Ξύπνα Βασίλη» είναι μια κωμωδία, διαχρονική που διακωμωδεί τις πολιτικές ιδεολογίες που υπόκεινται σε μεταστροφές με την απόκτηση πλούτου, παραμένοντας πάντοτε επίκαιρο.