Ένας καλλιτέχνης έβλεπε σε live μετάδοση από κάμερες ασφαλείας έναν διαρρήκτη που προσπαθούσε να μπει στο σπίτι του που βρίσκεται στο Σούνιο.

Σύμφωνα με όσα είπε στο Star, έλαβε σήμα στο κινητό του όταν χτύπησε ο συναγερμός, καθώς ο ληστής παραβίασε την πόρτα στον κήπο.

Στη συνέχεια, έβλεπε για λίγη ώρα τον διαρρήκτη να προσπαθεί να μπει στην οικία του και όταν πήγε να σπάσει μια πόρτα, ο ιδιοκτήτης τον απέτρεψε, μιλώντας σε μικρόφωνο.

Ο διαρρήκτης μόλις άκουσε τη φωνή εξαφανίστηκε, αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Ο καλλιτέχνης ανέφερε ότι έχει λάβει αρκετά μέτρα ασφαλείας στο σπίτι του, καθώς στο παρελθόν έχει πέσει θύμα ληστείας 3 με 4 φορές.