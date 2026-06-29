Σε αποκαλύψεις προχώρησε φίλη της 43χρονης γυναίκας που αυτοπυροβολήθηκε στο σκοπευτήριο του Μαλεβιζίου στην Κρήτη.

Μιλώντας στο Live News αποκάλυψε ότι η φίλη της αντιμετώπιζε δυσκολίες στην προσωπική της ζωή, λόγω της απώλειας του πατέρα της, αλλά και επειδή επανασυνδέθηκε με έναν πρώην της. Επιπλέον, φέρεται να αναζητούσε εδώ και καιρό ένα όπλο, παρότι δεν ασχολούνταν με τη σκοποβολή.

«Εγώ μίλησα μαζί της, ήτανε διακοπές η κοπέλα στην Κρήτη και… είχα μιλήσει κιόλας μαζί της τελευταία φορά, τι να σας πω, πριν δυο βδομάδες. Την βλέπαμε καλύτερα, αλλά μάλλον μέσα της δεν ήταν καλύτερα. Μου ‘χε πει, τέλος πάντων, για κάποιον πρώην της που είχε μια επανασύνδεση, κάτι μου ‘χε αναφέρει. Εγώ ήξερα ότι είχε πάει εκεί σε κάποιους φίλους. Δεν ήξερα, δεν μου ‘χε πει ότι θα πάει με αυτό το παιδί», είπε χαρακτηριστικά.

«Μόνη της πήγε, αλλά μας είχε πει ότι πάει σε φίλους. Θα τη φιλοξενούσανε φίλοι, αυτό είχε πει. Έψαχνε για όπλο και πιο παλιά. Το ήξερα ότι έψαχνε για όπλο. Το ‘χε πει, έψαχνε, είχε πάρει τηλέφωνα σε κάποιον ξάδερφό μου και του ζητούσε το όπλο και είχα ενημερώσει και την οικογένειά της για το συμβάν. Ότι ψάχνει όπλο. Οπότε ήταν κάτι που το σχεδίαζε… και έψαχνε τρόπο. Και πιστεύω βρήκε αυτόν τον τρόπο. Με το life coaching(ασχολιόταν)… Με yoga για παιδιά, είχε φτιάξει, είχε βγάλει το δικό της βιβλίο. Τα τελευταία δύο χρόνια, αφού της πέθανε κι ο πατέρας της. Είχε θέματα, αλλά ήταν καλύτερα, φαινόταν καλύτερα, ναι. Αφού πέθανε ο πατέρας της δυσκολευόταν να το διαχειριστεί, αλλά ήταν καλύτερα. Δηλαδή τον τελευταίο χρόνο βλέπαμε και εμείς διαφορά. Αλλά εγώ ήξερα ότι παρόλο που τη βλέπαμε καλύτερα, με προβλημάτιζε αυτό με το όπλο», είπε στην εκπομπή του Mega.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 43χρονη έφθασε με ταξί το σκοπευτήριο στις 09:45 το πρωί του Σαββάτου και ζήτησε να κάνει προπόνηση ως νέα αθλήτρια. Υποστηρίζεται ότι ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, εκδόθηκε προσωρινό Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας (ΔΑΙ) διάρκειας 48 ωρών, καταχωρίστηκαν τα στοιχεία της στα σχετικά βιβλία και της παραδόθηκε ο απαραίτητος προστατευτικός εξοπλισμός.

Ο πρόεδρος του Ομίλου σημειώνει ότι στη συνέχεια την ενημέρωσε για τους κανόνες ασφαλείας και τις βασικές αρχές του αθλήματος, ενώ της παρέδωσε πιστόλι μικρού διαμετρήματος, 0.22 πιστόλι τύπου glock 44, το οποίο χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς καθώς είναι όπλο χαμηλής ανάκρουσης.

«Η συγχωρεμένη φαινόταν απολύτως φυσιολογική και δεν μου έδωσε κανένα ανησυχητικό σημάδι καθ’ όλη τη διάρκεια της συναναστροφής μας. Εισήλθαμε στο πεδίο, καταλάβαμε από κοινού τη μονήρη σκοπευτική θυρίδα και ξεκινήσαμε τη διαδικασία. Ήμουν συνεχόμενα-στην κυριολεξία-από πάνω της και καθ’ όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης μας δεν διέκρινα να έχει κάποιο πρόβλημα, ανησυχία, άγχος κλπ».

Η 43χρονη είχε ρίψει ήδη 30-50 συνολικά φυσίγγια, δηλαδή 4-5 γεμιστήρες, όταν του ζήτησε ευγενικά πλην όμως επιτακτικά να κάνει ένα-δύο βήματα πίσω γιατί, κατά τα λεγόμενα της, την άγχωνε η στενή παρουσία και αυστηρή επιτήρηση του και θεωρούσε ότι είχε αποκτήσει πλέον εξοικείωση και αυτοπεποίθηση για να ρίξει μόνη της εντελώς. Ο ίδιος αναφέρει ότι έκανε δύο βήματα πίσω, παραμένοντας σε απόσταση ετοιμότητας, όταν, όπως περιγράφει, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα εκείνη έστρεψε το όπλο στον εαυτό της.

«Η κίνηση μου αυτή στάθηκε μοιραία για να ολοκληρώσει το (προφανώς προσχεδιασμένο από την ίδια) απίθανο, πολλαπλώς ανεπιθύμητο, παγκόσμια πρωτοφανές και κατά τούτο απρόβλεπτο και αναπόφευκτο σχέδιο της, τοποθετώντας με πολύ γρήγορες κινήσεις το όπλο κάτω από τη γνάθο της, αυτοκτονώντας. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιον στα σκοπευτικά χρονικά. Εκείνη την στιγμή σοκαρίστηκα, έχασα στην κυριολεξία τη γη κάτω από τα πόδια μου, ούρλιαζα, φώναζα βοήθεια», αναφέρει στην κατάθεσή του ο πρόεδρος του σκοπευτικού ομίλου.