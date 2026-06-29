Η Γερμανία αντιμετωπίζει την Παραγουάη στο Φοξμπορο της Βοστώνης για την φάση των 32 του Μουντιάλ 2026 με τους Παραγουανούς να ανοίγουν το σκορ.\n\n\n\nΣτο 42’ ο Αλμιρόν έκανε τη σέντρα και ο 22χρονος Χούλιο Ενσίσο με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Νόιερ για το 0-1.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nΣτο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 54’ η Γερμανία έφτασε στην ισοφάριση. Ο Βιρτς έβγαλε σέντρα από αριστερά και ο Χάβερτς από το ύψος του πέναλτι έκανε την κεφαλιά για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.\n\n\n\n\n\n\n