Η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία στο Χιούστον για τους «32» του Μουντιάλ 2026, με τους Ιάπωνες να έχουν πάρει το προβάδισμα.

Συγκεκριμένα, στο 29’ ο Σάνο έκλεψε τη μπάλα από τον Ντανίλο έκανε πολλά μέτρα με τη μπάλα στα πόδια, έξω από την μεγάλη περιοχή έπιασε έναν κεραυνό και έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας του Άλισον για να κάνει το 0-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Βραζιλία μπήκε πιο δυνατά και στο 56΄ κατάφερε να ισοφαρίσει όταν ο Γκάμπριελ έβγαλε ωραία σέντρα αριστερά και ο Καζεμίρο με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Δύο λεπτά αργότερα στο 58’ η λίγο έλειψε η Βραζιλία να κάνει την ανατροπή, αλλά από το σουτ του Βινίσιους η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι.