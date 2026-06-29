Για πρώτη φορά μίλησε η σύντροφος του 26χρονου Ολύμπιου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μαζί με τη μητέρα του στο διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές των τελευταίων ημερών πριν από την τραγωδία μέσω του Live News.

Η νεαρή γυναίκα, η οποία επέστρεψε στην Ελλάδα από το εξωτερικό λίγες ημέρες μετά το έγκλημα, περιέγραψε όσα της είχε εκμυστηρευτεί ο 26χρονος σχετικά με την κατάσταση της μητέρας του, αλλά και τις ανησυχίες που είχε εκφράσει λίγο πριν επιστρέψει από τη Γερμανία.

«Μου είχε αναφέρει ότι τον είχε καλέσει στο τηλέφωνο η μητέρα του και του φώναζε»

Όπως κατέθεσε η κοπέλα, ο Ολύμπιος αποφάσισε να ταξιδέψει στην Ελλάδα επειδή θεωρούσε πως η μητέρα του βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης, αντιμετωπίζοντας προβλήματα που σχετίζονταν τόσο με τα οικονομικά όσο και με την ψυχική της κατάσταση.

«Ο Ολύμπιος είχε πάει στην Ελλάδα τον Απρίλιο να πάρει το πτυχίο του από τη Θεσσαλονίκη όπου φοιτούσε. Μου είχε αναφέρει ότι τον είχε καλέσει στο τηλέφωνο η μητέρα του και του φώναζε. Τον ηρέμησα. Είπε ότι δεν ξέρει τι να κάνει γιατί από την εγχείρηση και μετά η μητέρα του είναι διαφορετική. Δύο εβδομάδες πριν έρθει για τελευταία φορά στην Ελλάδα τον ρώτησα πώς είναι η μητέρα του και είπε ότι δεν της έχει μιλήσει ακόμα γιατί είναι στεναχωρημένος από τον τρόπο που μίλησε την τελευταία φορά».

Σύμφωνα με την ίδια, η 65χρονη περιέγραφε καταστάσεις που είχαν προκαλέσει έντονη ανησυχία τόσο στον Ολύμπιο όσο και στην ίδια, γεγονός που τους οδήγησε στην αναζήτηση βοήθειας από ειδικούς.

«Μου είπε ότι ανακάλυψε ότι η μητέρα του έπινε κρυφά»

Η σύντροφος του 26χρονου αποκάλυψε ακόμη ότι είχαν αναζητήσει ψυχολόγο και στη συνέχεια ψυχίατρο, καθώς η συμπεριφορά της μητέρας του είχε αλλάξει αισθητά.

«Ψάχναμε να βρούμε έναν ψυχολόγο από το διαδίκτυο και ενημέρωσα τον Μάρκο ότι ψάχνουμε κάποιον ειδικό. Στην αρχή κλείσανε ραντεβού με έναν άντρα ψυχολόγο αλλά τελικά δεν πήγαν σε αυτόν. Μετά ο Ολύμπιος μου είπε ότι κάλεσε μία ψυχολόγο η οποία του είπε ότι πρέπει να επισκεφτεί ψυχίατρο. Τελικά βρήκε μία γυναίκα ψυχίατρο και νομίζω ότι πήγαν σε αυτήν».

Παράλληλα, όπως υποστήριξε, ο 26χρονος της είχε αποκαλύψει ότι είχε ανακαλύψει πως η μητέρα του κατανάλωνε αλκοόλ κρυφά.

«Την Πέμπτη στις 4 Ιουνίου μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι ανακάλυψε ότι η μητέρα του έπινε κρυφά. Βρήκε ένα μπουκάλι σε ένα σημείο. Είπε επίσης ότι ο Μάρκος του είχε εξομολογηθεί ότι αυτό έχει ξανά συμβεί. Ο Μάρκος του είπε ότι την είχε πιάσει να πίνει και πρωί και ότι κάποια στιγμή την είχε βρει να κρατάει ένα μαχαίρι».

«Μου είπε ότι η μητέρα του δεν τον άφηνε να κοιμηθεί τα βράδια γιατί πήγαινε στο δωμάτιό του»

Η μάρτυρας ανέφερε ότι ο Ολύμπιος επικοινωνούσε καθημερινά μαζί της από την Ελλάδα και της περιέγραφε την καθημερινότητά του, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την κατάσταση της μητέρας του.

«Ο Ολύμπιος πήγε στην Ελλάδα στις 2 Ιουνίου. Όταν έφτασε μου έστειλε ένα βίντεο με τη μαμά του και τον μπαμπά του και μου είπε ότι η μητέρα του ήταν χαρούμενη. Μιλούσαμε κάθε μέρα. Μία μέρα πριν το φονικό ήταν στην παραλία και φαινόταν πολύ κουρασμένος. Μου είπε ότι η μητέρα του δεν τον άφηνε να κοιμηθεί τα βράδια γιατί πήγαινε στο δωμάτιο του. Μου είπε ότι όλα αυτά θα τα ανέφερε στο γιατρό με τον οποίο είχαν ραντεβού. Ήταν πολύ ανήσυχος. Ήθελε να γυρίσει στο Βερολίνο γιατί ήταν αγχωμένος με τα χρήματα, τη δουλειά του και την μητέρα του. Εκείνο το βράδυ μιλούσαμε με μηνύματα μέχρι 3:11. Το τελευταίο μήνυμα μου ήταν 3:22 αλλά δεν το διάβασε. Πριν από αυτό στις 3:09 μου είχε στείλει ένα βίντεο που είχε ξαπλώσει».

Η σύντροφος του Ολύμπιου περιέγραψε ακόμη όσα της είχε μεταφέρει σχετικά με τα οικονομικά προβλήματα της οικογένειας και την επιβάρυνση που αυτά προκαλούσαν.

«Μου είπε ότι η μητέρα του συνήθως κοιμόταν την ημέρα και ο μπαμπάς του έβλεπε τηλεόραση ή κοιμόταν. Γενικά βρισκόταν στο σπίτι όλη την ημέρα. Στην βραδινή ρουτίνα είπε ότι η μητέρα του ήθελε να παρακολουθούν μαζί ταινίες γύρω στις 11 με 12 το βράδυ. Μου ανέφερε ότι η συμπεριφορά της ήταν πιο γλυκιά και είχε μία παιδιάστικη συμπεριφορά. Την Κυριακή στις 8 Ιουνίου το βράδυ πήγε στην παραλία με τη μητέρα του και ήταν χαρούμενος γιατί είχε καταφέρει να την βγάλει από το σπίτι. Αργότερα επέστρεψαν στο σπίτι και παρακολουθούσαν ταινία».

«Ποτέ δεν φώναζε ο Μάρκος αλλά ακουγόταν πολύ κουρασμένος. Ο Μάρκος είπε στον Ολύμπιο ότι θα πάνε πίσω στο νοσοκομείο και όταν έφυγαν από το ραντεβού με την γιατρό του ανέφερε ότι βρήκε αλκοόλ μέσα στο αυτοκίνητο. Αφού βρήκε το αλκοόλ στο αυτοκίνητο επέστρεψαν πάλι στο νοσοκομείο και ο Μάρκος το είπε στην γιατρό και εκείνη τους πρότεινε να κάνει η Μαρία απεξάρτηση».

«Μου είχε αναφέρει πως είχε καταλάβει ότι η μητέρα του πριν το πρόβλημα με την καρδιά έπινε λίγο παραπάνω αλλά στην αρχή δεν είχε δώσει μεγάλη σημασία. Την δικαιολογούσε γιατί ήταν κάπως πιεσμένη και με τα οικονομικά αλλά και επειδή έπληττε με τη ζωή στο Λόγγο. Ήταν και μία φάση που είχαν προκύψει κάποια χρέη από τον παππού του, από την μεριά του πατέρα του και επειδή ο Ολύμπιος είχε υπογράψει κάτι χαρτιά όπως μου είχε πει, τα χρέη πέρασαν σε εκείνον. Όλα αυτά δημιουργούσαν στρες τη μητέρα του».

«Νομίζω ότι η μαμά μου έχει χάσει το μυαλό της»

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, η σύντροφος του 26χρονου περιγράφει ένα τηλεφώνημα που δέχθηκε ο Ολύμπιος από τη μητέρα του λίγες ημέρες πριν ταξιδέψει στην Ελλάδα.

«Στις 27 ή 28 Μαΐου ο Ολύμπιος έλαβε ένα τηλέφωνο από τη μητέρα του πολύ νωρίς το πρωί γύρω στις 6:00. Είδα ότι ήταν η μητέρα του και τον ξύπνησα μήπως ήταν κάτι σημαντικό. Αυτός απάντησε και του μίλησε η μαμά του η οποία δεν φώναζε, ακουγόταν όμως στεναχωρημένη. Ο Ολύμπιος με κοίταξε μπερδεμένος και σοκαρισμένος. Τον ρώτησα γιατί ανησύχησα και αυτός με κοίταξε και μου είπε ‘’νομίζω ότι μαμά μου έχει χάσει το μυαλό της’’. Η μαμά του συνέχισε να του μιλάει στο τηλέφωνο και ο Ολύμπιος την ρώταγε ‘’μαμά που είναι Μάρκος θέλω να του μιλήσω’’. Όσο περίμενε τον Μάρκο να πάρει το τηλέφωνο μου είπε ότι η μητέρα του του είπε τα εξής: ‘’συγνώμη γιε μου σου είπα ψέματα. Εμείς οφείλουμε περισσότερα χρήματα απ’ όσα νομίζεις’’. Δεν είμαι σίγουρη για το ποσό που είπε. Του είπε ‘’συγνώμη τα χρήματα που οφείλουμε δεν είναι 20.000 άλλα 50.000 €’’.

»Την επόμενη μέρα του το επανέλαβε με άλλο ποσό χρημάτων. Συνέχισε να λέει ‘’συγνώμη είναι δικό μου το λάθος είναι όλα επάνω σου είσαι έτοιμος να πας φυλακή;’’. Είπε και κάτι άλλο η μαμά του ‘’αυτοί μου λένε να σκοτώσω τον Ολύμπιο’’ αλλά δεν ξέρω σε ποιους αναφερόταν. Είπε επίσης ότι κάποιοι άνθρωποι ερχόντουσαν για τον Ολύμπιο κι εκείνη στεναχωριόταν γιατί έρχονται να βρουν τον Ολύμπιο χωρίς να διευκρινίζει το ποιος και που. Ο Ολύμπιος ήταν σοκαρισμένος. Όταν μίλησε με το Μάρκο τον ρωτούσε συνέχεια ‘’τι συμβαίνει στη μαμά μου γιατί λέει αυτά τα πράγματα;’’. Άκουσα τη φωνή του Μάρκο αγχωμένη και λυπημένη και του έλεγε συνέχεια «ναι Ολύμπιε δεν ξέρω τι συμβαίνει».

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της διπλής δολοφονίας. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται όλα τα ευρήματα της δικογραφίας, μεταξύ των οποίων και τα δεδομένα από τη ρομποτική σκούπα του σπιτιού, ενώ εξετάζονται οι συμπληρωματικές καταθέσεις μαρτύρων και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.