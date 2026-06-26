Κάθε στοιχείο που αφορά το διπλό φονικό στο Αίγιο με θύματα, μία μητέρα και γιο της, κάνουν οι Αρχές. Ενώ στο «μικροσκόπιο» των ερευνών παραμένει ο προφυλακισμένος, Ιταλός σύντροφος της γυναίκας οι Αρχές συνεχίζουν να ψάχνουν για στοιχεία.

«Δεν μας έχει προκύψει κανένα στοιχείο, ακόμη και τώρα κατά τη διαδικασία της ανάκρισης, που να εμπλέκει άλλο άτομο μέσα στον χώρο» επεσήμανε χαρακτηριστικά το πρωί της Παρασκευής 26/6 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Αυτό που θεωρεί η Αστυνομία είναι ότι ο κατηγορούμενος προσπάθησε να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος με οποιονδήποτε τρόπο» σημείωσε.

«Έχουμε ακόμη ευρήματα προς εξέταση, έχουμε το κινητό τηλέφωνο του ενός θύματος, όχι της γυναίκας, αλλά του νεαρού ατόμου, που υπάρχει περίπτωση να μας δώσει στοιχεία» επεσήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Δεν βρέθηκε γενετικό υλικό του 65χρονου στα πειστήρια – Άγνωστο τρίτο DNA στο όπλο

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν έχει εντοπιστεί DNA ή δακτυλικό αποτύπωμα του 65χρονου σε κανένα από τα πειστήρια που συλλέχθηκαν από τον χώρο και εξετάστηκαν.

Το στοιχείο αυτό θεωρείται κρίσιμο, καθώς ο κατηγορούμενος παραμένει στο επίκεντρο της έρευνας, χωρίς όμως, έως τώρα, να έχει προκύψει εργαστηριακό εύρημα που να τον συνδέει άμεσα με τα πειστήρια.

Οι αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας, των καταθέσεων και των ευρημάτων από τον χώρο όπου βρέθηκαν νεκροί μητέρα και γιος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και το εύρημα κάτω από τα νύχια της 54χρονης που είναι αποκλειστικά γενετικό υλικό του 26χρονου γιου της.

Το εύρημα εξετάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία, καθώς μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο δωμάτιο του νεαρού, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Επίσης ερωτήματα δημιουργεί και το γενετικό υλικό που εντοπίστηκε στο όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβολήθηκε ο 26χρονος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο συγκεκριμένο πειστήριο βρέθηκε DNA της μητέρας, DNA του 26χρονου, αλλά και γενετικό υλικό τρίτου, άγνωστου μέχρι στιγμής προσώπου.

Το πρόσωπο αυτό, κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν ταυτίζεται με τον 65χρονο Ιταλό κατηγορούμενο.

Το εύρημα θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της έρευνας, καθώς οι αρχές καλούνται να διαπιστώσουν σε ποιον ανήκει το άγνωστο γενετικό υλικό και αν μπορεί να συνδεθεί με την υπόθεση.