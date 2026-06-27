Η αφρικανική ομάδα εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των «32» στην πρώτη συμμετοχή της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα των αγώνων του ομίλου.

Το 0-0 απέναντι στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη αποδείχθηκε αρκετό για να της χαρίσει το πολυπόθητο εισιτήριο, την ώρα που οι Σαουδάραβες ολοκλήρωσαν την πορεία τους στη διοργάνωση.

Οι «μπλε καρχαρίες» ολοκλήρωσαν τη φάση των ομίλων στη δεύτερη θέση του 8ου γκρουπ, πίσω από την Ισπανία, πετυχαίνοντας έναν ιστορικό άθλο για το ποδόσφαιρο της χώρας τους.

Μετά τη λήξη της δικής τους αναμέτρησης απέναντι στη Σαουδική Αραβία, όλα τα βλέμματα στράφηκαν στο παιχνίδι της Ισπανίας με την Ουρουγουάη, από το αποτέλεσμα του οποίου εξαρτιόταν η τελική κατάταξη.

Τα λεπτά της αναμονής έμοιαζαν ατελείωτα, όμως μόλις ακούστηκε το τελευταίο σφύριγμα στη δεύτερη αναμέτρηση του ομίλου, παίκτες, τεχνικό επιτελείο και φίλαθλοι του Πράσινου Ακρωτηρίου ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς, γιορτάζοντας μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της εθνικής ομάδας.

Το συγκρότημα του Πέδρο Λεϊτάο ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων αήττητο, με τρεις ισοπαλίες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Σε συνδυασμό με τη νίκη της Ισπανίας με 1-0 επί της Ουρουγουάης, το Πράσινο Ακρωτήρι εξασφάλισε την πρόκριση στα νοκ άουτ και συνεχίζει να ζει το δικό του ποδοσφαιρικό παραμύθι, αποτελώντας μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της διοργάνωσης.