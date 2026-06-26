Σοβαρές αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον 50χρονο που κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του στη Λάρισα, απειλώντας την με τσεκούρι και κάνοντας live μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το Star, ο άνδρας είναι γιος πρώην δημάρχου, με άτομα που τον γνωρίζουν να τον περιγράφουν ως οξύθυμο και με εξαρτήσεις.

Επίσης, καταδικάστηκε σε 22 μήνες, αλλά θα εκτίσει μόνο τους δύο στις φυλακές Τρικάλων.

Ακόμη, σύμφωνα με το Star, η γυναίκα ανέφερε ότι πάτησε το panic button που είχε λάβει από τις αρχές για να το χρησιμοποιήσει όταν απειληθεί η ζωή της, ωστόσο όταν έφτασε η κρίσιμη στιγμή η συσκευή δεν λειτούργησε.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος κρατούσε τσεκούρι και δοχείο με εύφλεκτο υλικό, απειλώντας τη γυναίκα, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούσε ζωντανή μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, συνολικής διάρκειας περίπου 41 λεπτών, ο 50χρονος εμφανίζεται να κρατά το τσεκούρι και το μπιτόνι, επαναλαμβάνοντας ότι είναι αποφασισμένος να βάλει φωτιά στο σπίτι. Παράλληλα, φέρεται να δίνει συνεχώς εντολές στην πρώην σύζυγό του να μετακινείται μέσα στην κατοικία και στη βεράντα.