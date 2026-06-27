Πόσο απέχουν οι αρχαίες τραγωδίες από τη σύγχρονη ζωή; Η απάντηση θα δοθεί στην παράσταση της Ιρανής Αφσανέχ Μαχιάν, «The Shadows», η οποία αμέσως μετά την πρώτη παρουσίασή της στο πλαίσιο του διεθνούς φεστιβάλ Theater der Welt στη Γερμανία, πραγματοποιεί τη δεύτερη στάση της πορείας της στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Το έργο έρχεται στη θέση της παράστασης The Child που αποτέλεσε την αρχική επιμελητική πρόταση του Φεστιβάλ, αλλά δεν κατέστη δυνατό να παρουσιαστεί λόγω αδυναμίας έγκαιρης έκδοσης visa για τους συντελεστές της από το Ιράν. Έτσι, η Αφσανέχ Μαχιάν έρχεται με ένα νέο έργο που αναδεικνύει τη βαθιά συγγένεια ανάμεσα στη σύγχρονη εμπειρία και τις οικουμενικές γυναικείες μορφές της αρχαιοελληνικής τραγωδίας.

Η γεννημένη στην Τεχεράνη σκηνοθέτρια και συγγραφέας δημιουργεί ένα σύγχρονο θεατρικό πόνημα που κινείται με ευχέρεια ανάμεσα στον μύθο και την πραγματικότητα. Η εκτεταμένη, διεισδυτική και ευαίσθητη έρευνα που πραγματοποίησε η ίδια με την ομάδα της, βασισμένη σε αυθεντικές μαρτυρίες ανθρώπων από διαφορετικές χώρες, οδήγησε στον εντοπισμό τριών αληθινών και τεκμηριωμένων ιστοριών, των οποίων οι συναισθηματικές και υπαρξιακές διαδρομές παρουσιάζουν εντυπωσιακές αναλογίες με τις αρχετυπικές τραγικές ηρωίδες, την Ιοκάστη, την Αντιγόνη και τη Μήδεια.

Ακολουθώντας τις πορείες τους, το έργο εμφυσά νέα ζωή στα μυθικά αυτά πρόσωπα, επιτρέποντας στις φωνές και τις μοίρες τους να αντηχήσουν μέσα στις κρίσεις, τους φόβους και τις αντιφάσεις της εποχής μας. Παράλληλα, ιχνηλατεί τον τρόπο με τον οποίο οι ιστορίες απώλειας, αντίστασης, απόγνωσης και πεπρωμένου εξακολουθούν να διαμορφώνουν τη συλλογική ανθρώπινη περιπέτεια ανά τους αιώνες.

Η βιωμένη εμπειρία της Αφσανέχ Μαχιάν και των συνεργατών της στο Ιράν, ιδιαίτερα κατά τους τελευταίους μήνες –σε μια περίοδο πολεμικών συγκρούσεων, έντονης συναισθηματικής φόρτισης, κοινωνικής και πολιτικής αβεβαιότητας– επηρέασε καθοριστικά τη διαμόρφωση του έργου. Κατά τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας, η πραγματικότητα παρείσφρησε ολοένα βαθύτερα στον πυρήνα του, μετατρέποντας τις «σκιές» του τίτλου από δραματουργική μεταφορά σε μια απτή παρουσία που διαπερνά τόσο την καλλιτεχνική πράξη όσο και την καθημερινή ζωή.

Συνδυάζοντας τεκμηριωμένο ερευνητικό υλικό και μια θεατρική γραφή εμποτισμένη με ποιητικότητα, η παράσταση αντλεί τη δυναμική της από τη στενή σύνδεση του κειμένου με την ενσώματη παρουσία, τις δράσεις και τις κινήσεις των ερμηνευτών. Οι λέξεις, τα σώματα, η σιωπή και οι χειρονομίες συνυπάρχουν σε μια σκηνική γλώσσα όπου το νόημα αναδύεται όχι μόνο μέσα από τον λόγο, αλλά και μέσα από τον ρυθμό, την ένταση, την ευαλωτότητα αλλά και την ίδια την ύπαρξη.

Ως στοχασμός πάνω στη διαχρονική ανθεκτικότητα του ανθρώπινου πνεύματος, το The Shadows φωτίζει τις αθέατες διαδρομές που συνδέουν το παρόν με τις αρχέγονες αφηγήσεις της τραγωδίας, εκεί όπου οι προσωπικές ιστορίες αποκαλύπτονται ως μέρος μιας πανανθρώπινης εμπειρίας.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Κείμενο – Σκηνοθεσία Afsaneh Mahian

Σύμβουλος σκηνοθέτη – Σχεδιασμός σκηνικών, κοστουμιών και φωτισμών Manouchehr Shoja

Βοηθός σκηνοθέτη – Μετάφραση – Υπεύθυνη διεθνών προγραμμάτων Gilnaz Yousefian

Παίζουν Nastaran Davari, Shakiba Hosseini, Shaghayegh Mohajer

Πειραιώς 260

Πότε: 7 και 8 Ιουλίου στις 21.00

Διάρκεια 100′

Προπώληση: aefestival.gr και more.com