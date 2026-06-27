Ενδελεχής επιθεώρηση για τα αίτια του blackout και νέος υποβρύχιος έλεγχος στα ύφαλα του Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΙΣΣΑΜΟΣ» πραγματοποιήθηκαν στο λιμάνι της Μήλου, όπου το πλοίο παραμένει προσδεδεμένο μετά την προσάραξή του σε αβαθή τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Το πλοίο, που εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Σούδα, είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Μήλου με 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος, όταν, υπό συνθήκες βόρειων ανέμων έντασης 5-6 μποφόρ, παρουσίασε ολική απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας (blackout), με αποτέλεσμα να προσαράξει σε αβαθή.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις στην περιοχή, ενώ πριν από κάθε ενέργεια αποκόλλησης πραγματοποιήθηκε επιτόπιος υποβρύχιος έλεγχος από ιδιώτη δύτη.

Στη συνέχεια, το «ΚΙΣΣΑΜΟΣ» αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι της Μήλου, συνοδευόμενο από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος, ούτε διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση ή εισροή υδάτων.

Με απόφαση του Λιμεναρχείου Μήλου απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων και τη διαπίστωση των αιτιών που οδήγησαν στην απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας και την προσάραξη.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Μήλου.