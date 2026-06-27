Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στο πλαίσιο του «SNF Nostos 2026», το διεθνές φεστιβάλ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα για τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπισε.

Ο Έλληνας σταρ αποκάλυψε μάλιστα ότι το 2020 από την μεγάλη πίεση που ένιωσε είχε σκεφτεί σοβαρά να αποχωρήσει από τον χώρο του μπάσκετ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντετοκούνμπο:

«Η πρώτη στιγμή που ήταν πραγματικά δύσκολη για μένα ήταν όταν ήμουν παιδί και έβλεπα τους γονείς μου να δυσκολεύονται. Η δεύτερη ήταν γύρω στο 2020, όταν αντιμετώπιζα ζητήματα ψυχικής υγείας και ήθελα να απομακρυνθώ από το μπάσκετ. Το έχω πει και στο παρελθόν. Λατρεύω το μπάσκετ, αλλά δεν μου αρέσει η δημοσιότητα. Είμαι πιο εσωστρεφής, ενώ ο αδερφός μου είναι διαφορετικός.

Είχα τεράστιο βάρος στους ώμους μου. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει, μόλις είχα αποκτήσει παιδί, η μητέρα μου ζούσε μαζί μου και έπρεπε να είμαι σαν πατρική φιγούρα για τον αδερφό μου, επειδή είχαμε μόλις χάσει τον πατέρα μας. Ταυτόχρονα, έπρεπε να είμαι ένας από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση που ήθελα να τα παρατήσω.

Όμως κατάλαβα ότι κανείς δεν μπορεί να μου στερήσει τη χαρά γι’ αυτό που κάνω. Εκείνη η στιγμή με διαμόρφωσε. Είμαι άθραυστος. Έγινα καλύτερος πατέρας, καλύτερος σύζυγος, καλύτερος γιος και καλύτερος άνθρωπος.

Ο Θανάσης είναι πολύ μεγάλο μέρος της επιτυχίας μου. Ειδικά τη δεύτερη φορά που ένιωσα ότι ήθελα να απομακρυνθώ και είπα στον εαυτό μου «τελείωσα» και ο Θανάσης είπε «τελείωσες; Τι λες ρε μ@@@;». Είναι πιο ελεύθερο πνεύμα και είπε «τελείωσες; εντάξει, πάμε. Αν τελείωσες, με τον τρόπο που ήρθαμε, θα φύγουμε, με το κεφάλι ψηλά».