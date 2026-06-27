Συνεχίζεται τα μεσάνυκτα του Σαββάτου (27/06) και κυρίως τα ξημερώματα της Κυριακής (28/06) η αγωνιστική δράση της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026 με τα παιχνίδια σε 10ο, 11ο και 12ο όμιλο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον αγώνα του Παναμά με την Αγγλία, της Κολομβίας με την Πορτογαλία και της Ιορδανίας με την Αργεντινή.

ΠΑΝΑΜΑΣ-ΑΓΓΛΙΑ

00:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η Αγγλία είναι στην πρώτη θέση του ομίλου με 4 βαθμούς, μαζί με την Γκάνα και θέλει τη νίκη για να πάρει την πρωτιά. Από την άλλη ο Παναμάς θα παίξει για την τιμή του, καθώς βρίσκεται στην τελευταία θέση του ομίλου χωρίς βαθμό και θα αποχαιρετήσει την διοργάνωση.

ΚΡΟΑΤΙΑ-ΓΚΑΝΑ

00:00 ΕΡΤ1

Η Γκάνα έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, όχι όμως και η Κροατία. Οι Κροάτες είναι στην 3η θέση του 12ου ομίλου με 3 βαθμούς και θέλουν τη νίκη για να προκριθούν. Από την άλλη η Γκάνα είναι στην κορυφή μαζί με την Αγγλία με 4 βαθμούς.

ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

02:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Κολομβία και Πορτογαλία έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση από τον όμιλο και θα κοντραριστούν για την πρωτιά στην βαθμολογία. Αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση είναι η Κολομβία με 6 βαθμούς, ενώ η Πορτογαλία είναι δεύτερη με τέσσερις πόντους.

ΚΟΝΓΚΟ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

02:30 ΕΡΤ1

Το Κονγκό είναι στην τρίτη θέση του 11ου ομίλου της διοργάνωσης και θα προσπαθήσει να πάρει τη νίκη, απέναντι στο Ουζμπεκιστάν το οποίο είναι χωρίς βαθμό στην τελευταία θέση του ομίλου και θα αποχαιρετήσει το τουρνουά.

ΑΛΓΕΡΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ

05:00 ΕΡΤ1

Ντέρμπι για την δεύτερη θέση του 10ου ομίλου. Οι δύο ομάδες έχουν από τρεις βαθμούς με την Αυστρία να είναι δεύτερη και η Αλγερία τρίτη. Η ομάδα που θα εξασφαλίσει την δεύτερη θέση από αυτό το ζευγάρι στον επόμενο γύρο θα παίξει με την Ισπανία.

ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

05:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η Αργεντινή που είναι στην κορυφή του ομίλου με 6 βαθμούς και με 5 γκολ του Λιονέλ Μέσι θέλει να κάνει το απόλυτο και να κλείσει με νίκη την φάση των ομίλων. Από την άλλη η Ιορδανία θα παίξει χωρίς άγχος μιας και έχει αποκλειστεί.