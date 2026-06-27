Στην Αθήνα αναμένεται σε λίγη ώρα ο Μπάσλα Πόποβιτς για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο 26χρονος τερματοφύλακας του Ερυθρού Αστέρα θα φτάσει στο «Ελ. Βενιζλέλος» στις 15:45 και στην συνέχεια θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό

Έτσι, μετά την αποχώρηση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν στο πρόσωπο του Μπάσλα Πόποβιτς τον γκολκίπερ που θα βρίσκεται πίσω από τον Κωνσταντίνο Τζολάκη τη νέα σεζόν.

Το συμβόλαιό του θα είναι για τέσσερα χρόνια με τους Πειραιώτες, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας θα πάρει 1,5 εκατ. ευρώ για την μεταγραφή.

Ο Μπάλσα Πόποβιτς, έχει ύψος 1,94μ., γεννήθηκε στο Κότορ και έχει δύο υπηκοότητες και την Σερβική και του Μαυροβουνίου την Εθνική που επέλεξε να αγωνιστεί.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Μόγκρεν Μπούντβα του Μαυροβουνίου και στην συνέχεια μετακόμισε στην Γκρμπάλτζ επίσης του Μαυροβουνίου με την οποία αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα από το 2018 μέχρι το 2022 καταγράφοντας 44 συμμετοχές.

Το καλοκαίρι του 2022 μετακόμισε αντί 50 χιλ. ευρώ στην Σερβία και στην Κολούμπαρα με την οποία αγωνίστηκε για μια σεζόν κάνοντας 11 συμμετοχές. Την επόμενη σεζόν η ΟΦΚ Βελιγραδίου τον αγόρασε με 100 χιλ. ευρώ.

Το καλοκαίρι του 2025 ο Ερυθρός Αστέρας τον αγόρασε με 900 χιλ. ευρώ και τον άφησε δανεικό στην ΟΦΚ Βελιγραδίου. Την περσινή σεζόν φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, στην ΟΦΚ Βελιγραδίου και με τις εξαιρετικές εμφανίσεις που έκανε αναδείχθηκε ο κορυφαίος τερματοφύλακας του Σερβικού πρωταθλήματος.

Με την ομάδα του Βελιγραδίου μέτρησε συνολικά 105 εμφανίσεις. Όσον αφορά την Εθνική Μαυροβουνίου έχει 4 εμφανίσεις κάνοντας το ντεμπούτο του στις 25 Μαρτίου 2025 απέναντι στα Νησιά Φερόε.