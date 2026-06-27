Μετά και την ολοκλήρωση του 7ου ομίλου του Μουντιάλ 2026 πλέον, έχουν γίνει γνωστές οι 28 ομάδες της φάσης των «32».

Παράλληλα έγιναν γνωστά και τα περισσότερα ζευγάρια του πρώτου νοκ άουτ γύρου και απομένουν ακόμα τέσσερα εισιτήρια.

Οι ομάδες που έχουν προκριθεί είναι οι: Μεξικό, Νότια Αφρική, Ελβετία, Καναδάς, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, Μαρόκο, ΗΠΑ, Αυστραλία, Παραγουάη, Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Βέλγιο, Αίγυπτος, Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήρι, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή, Κολομβία, Πορτογαλία, Αγγλία και Γκάνα.

Τα ζευγάρια της φάσης των «32»:

Κυριακή 28 Ιουνίου

Νότια Αφρική – Καναδάς (22:00, Λος Άντζελες)

Δευτέρα 29 Ιουνίου

Βραζιλία – Ιαπωνία (20:00, Χιούστον)

Γερμανία – Παραγουάη (23:30, Βοστώνη)

Τρίτη 30 Ιουνίου

Ολλανδία – Μαρόκο (04:00, Μοντερέι)

Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία (20:00, Ντάλας)

Τετάρτη 1 Ιουλίου

Γαλλία – Σουηδία (00:00, Νιου Τζέρσεϊ)

Μεξικό – 3ος 3ου/5ου/6ου/8ου/9ου Ομίλου (04:00, Μεξικό Σίτι)

1ος 12ου Ομίλου – 3ος 5ου/8ου/9ου/10ου/11ου Ομίλου (19:00, Ατλάντα)

Βέλγιο – 3ος 1ου/5ου/8ου/9ου/10ου Ομίλου (23:00, Σιάτλ)

Πέμπτη 2 Ιουλίου

ΗΠΑ – Βοσνία (03:00, Σαν Φρανσίσκο)

Ισπανία – 2ος 10ου Ομίλου (22:00, Λος Άντζελες)

Παρασκευή 3 Ιουλίου

2ος 11ου Ομίλου – 2ος 12ου Ομίλου (02:00, Τορόντο)

Ελβετία – 3ος 5ου/6ου/7ου/9ου/10ου Ομίλου (06:00, Βανκούβερ)

Αυστραλία – Αίγυπτος (21:00, Ντάλας)

Σάββατο 4 Ιουλίου

Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι (01:00, Μαϊάμι)

1ος 11ου Ομίλου – 3ος 4ου/5ου/9ου/10ου/12ου Ομίλου (04:30, Κάνσας)

H βαθμολογία των τρίτων όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα:

Σουηδία 4 (Προκρίθηκε)

Εκουαδόρ 4 (Προκρίθηκε)

Βοσνία 4 (Προκρίθηκε)

Παραγουάη 4 (Προκρίθηκε)

Σενεγάλη 3

Ιράν 3

Κροατία 3*

Νότια Κορέα 3

Αλγερία 3*

Σκωτία 3

Ουρουγουάη 2

ΛΔ Κονγκό 1*

*Έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.