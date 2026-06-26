Σε κατάσταση βαθιάς ανησυχίας βρίσκονται εκατομμύρια θαυμαστές της Μπέλα Χαντίντ παγκοσμίως, μετά από μια δραματική ανάρτηση που έκανε το διάσημο σούπερ μόντελ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 29χρονη καλλονή, η οποία δίνει μια σκληρή, πολυετή μάχη με τη νόσο Lyme από τότε που διαγνώστηκε το 2013, μοιράστηκε μια φωτογραφία όπου φαίνεται να ξεσπά σε δάκρυα, περιγράφοντας την απόλυτη εξάντληση και την έλλειψη ανταπόκρισης στις ιατρικές θεραπείες.

Το διάσημο μοντέλο εξήγησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ότι κανένα πρωτόκολλο δεν τη βοηθά πλέον να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα. «Δεν έχω καταφέρει να ξεπεράσω αυτό το ξέσπασμα… Κοιμήθηκα 11 ώρες. Ξανά… Κοιμάμαι κάθε μέρα. Ακολούθησα κάθε πρωτόκολλο από κάθε γιατρό που έχω δει. Τίποτα δεν βοηθάει. Αν ξέρεις, ξέρεις», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με δόση αυτοσαρκασμού ότι έχει διαγνώσει τον εαυτό της με άλλες 12 ασθένειες.



Η κατάστασή της είναι τόσο σοβαρή που επηρεάζει τις πιο απλές καθημερινές της κινήσεις. «Και όχι, δεν πήγα για βόλτα επειδή μου κόπηκε η ανάσα περπατώντας μέχρι την κουζίνα», εξομολογήθηκε, ενώ έκλεισε το μήνυμά της αναφέροντας ότι κατάφερε να κάνει ένα ντους «χωρίς να λιποθυμήσει», γεγονός που για την ίδια ήταν ένα τεράστιο κατόρθωμα. Η Μπέλα Χαντίντ μίλησε και για το ιατρικό άγχος που βιώνει, αλλά και για το πώς η ασθένεια επηρεάζει την ψυχική της υγεία, νιώθοντας συχνά ντροπή.

Στο πλευρό της βρίσκεται πάντα η μητέρα της, Γιολάντα, η οποία πάσχει από την ίδια νόσο και δήλωσε: «Η αόρατη αναπηρία της χρόνιας νευρολογικής νόσου Lyme είναι δύσκολο να εξηγηθεί ή να κατανοηθεί από οποιονδήποτε. Προσπαθώ να δώσω το καλό παράδειγμα στο ταξίδι μας με τη Lyme, αλλά ο δικός μου πόνος δεν μπορεί να συγκριθεί με το να βλέπω το μωρό μου να υποφέρει».



Σε πρόσφατη συνέντευξή της, σύμφωνα με την Daily Mail, η Μπέλα παραδέχτηκε ότι αναγκάστηκε να αρνηθεί δουλειές, νιώθοντας αναλώσιμη, αλλά πλέον κάνει ψυχοθεραπεία:



«Οι επιτυχίες μου και τα πράγματα που κάνω στη δουλειά μου δεν εξισώνονται με το ποια είμαι ως άνθρωπος, πόσο με αγαπούν ή πόσο καλή είμαι… Είμαι αρκετή».





