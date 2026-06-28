Οι πρωινές συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την υγεία της καρδιάς. Οι σωστές επιλογές σε φαγητό και ρόφημα μπορούν να θρέψουν τον οργανισμό, ενώ λίγα λεπτά για διατάσεις ή έναν σύντομο περίπατο μπορούν να βοηθήσουν το νευρικό σύστημα να ηρεμήσει, καθώς το σώμα περνά σταδιακά από την ανάπαυση της νύχτας στη δραστηριότητα της ημέρας.

Σύμφωνα με καρδιολόγους στο Today, οι πρώτες ώρες μετά το ξύπνημα είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την καρδιά. Εκείνες τις ώρες, η καρδιά βρίσκεται σε έντονη λειτουργία, καθώς το σώμα περνά από έναν καθημερινό «κύκλο αφύπνισης»:

Η κορτιζόλη αυξάνεται, η αρτηριακή πίεση ανεβαίνει και η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού μειώνεται, καθώς ο οργανισμός μεταβαίνει από την κατάσταση ξεκούρασης στη λειτουργία «δράσης».

Γι’ αυτό, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ορισμένες πρωινές επιλογές, ειδικά πριν από τις 9 το πρωί, μπορεί να επιβαρύνουν άσκοπα την καρδιά.

Τα 4 πράγματα που καλό είναι να αποφεύγετε το πρωί

Μία από τις πρώτες συνήθειες που συνιστάται να αποφεύγονται είναι τα γλυκά ροφήματα. Οι καφέδες με μεγάλη ποσότητα ζάχαρης μπορεί να προκαλέσουν απότομη αύξηση της γλυκόζης στο αίμα, κάτι που δεν είναι ιδανικό για τον οργανισμό τις πρώτες πρωινές ώρες.

Για τον ίδιο λόγο, οι καρδιολόγοι συνιστούν προσοχή και στα γλυκά αρτοσκευάσματα πρωινού, όπως κρουασάν σοκολάτας, donuts, μάφιν κλπ. Πρόκειται για επιλογές που συχνά είναι γεμάτες επεξεργασμένους υδατάνθρακες και κορεσμένα λιπαρά, συνδυασμός που μπορεί να οδηγήσει σε έντονες διακυμάνσεις του σακχάρου στο αίμα.

Ένα έξτρα πρόβλημα είναι η πίεση χρόνου. Δυστυχώς επειδή πολλοί άνθρωποι βιάζονται το πρωί, στρέφονται σε εύκολες και παρηγορητικές επιλογές, όπως γλυκά σφολιατοειδή, επεξεργασμένα δημητριακά πρωινού και μπάρες. Ωστόσο, αρκετά από αυτά τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν τόση ζάχαρη όσο και ορισμένες σοκολάτες ή γλυκίσματα.

Από το πρωινό καλό είναι επίσης να απουσιάζουν επεξεργασμένα κρέατα, όπως μπέικον, λουκάνικα, ζαμπόν και άλλα αλλαντικά. Αυτά τα τρόφιμα περιέχουν νιτρικά άλατα, τα οποία έχουν συσχετιστεί με καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και με τα ενεργειακά ποτά – με ή χωρίς ζάχαρη – το πρωί. Όπως προειδοποιούν καρδιολόγοι, μπορούν να αυξήσουν τον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση και, σε ορισμένους ανθρώπους, να πυροδοτήσουν αρρυθμίες. Ο κίνδυνος μπορεί να είναι μεγαλύτερος όταν καταναλώνονται αμέσως μετά το ξύπνημα, δηλαδή τη στιγμή που το σώμα έτσι κι αλλιώς ενεργοποιείται φυσικά για να ξεκινήσει την ημέρα.

Γιατί έχει σημασία το πρωί

Μελέτες έχουν δείξει ότι μεταξύ 6 το πρωί και 12 το μεσημέρι, ο κίνδυνος εμφράγματος είναι κατά 40% υψηλότερος και ο κίνδυνος καρδιακού θανάτου κατά 29% αυξημένος, σε σύγκριση με άλλα χρονικά διαστήματα της ημέρας,

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η αύξηση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού, που ενεργοποιείται από το εσωτερικό ρολόι του σώματος, μπορεί να αποτελεί έναν από τους παράγοντες που εξηγούν αυτό το φαινόμενο.

Οι καρδιολόγοι παρατηρούν επίσης ότι πολλοί άνθρωποι ξεκινούν τη μέρα τους βιαστικά, με έντονο στρες, «τρέχοντας» ουσιαστικά με αδρεναλίνη, ενώ το σάκχαρό τους μπορεί να παρουσιάζει απότομες διακυμάνσεις. Όπως επισημαίνουν, η καρδιά δεν χρειάζεται επιπλέον αστάθεια στις 7:15 το πρωί.

Πώς να ξεκινήσετε καλύτερα την ημέρα

Μια από τις καλύτερες επιλογές για ένα πρωινό φιλικό προς την καρδιά είναι γιαούρτι με βρώμη, φρέσκα φρούτα, ξηρούς καρπούς και σπόρους.

Οι καρδιολόγοι συστήνουν τη βρώμη ως μια εξαιρετική επιλογή, καθώς περιέχει β-γλυκάνη, ένα είδος φυτικών ινών που έχει φανεί ότι συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Παράλληλα, η βρώμη προσφέρει υδατάνθρακες, πρωτεΐνη, λιπαρά, φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα, καθιστώντας την ένα ολοκληρωμένο και θρεπτικό τρόφιμο για το ξεκίνημα της ημέρας.

Άλλες καλές επιλογές πρωινού είναι τα αυγά και το cottage cheese με μούρα και καρύδια. Πρόκειται για επιλογές που προσφέρουν θρεπτικά συστατικά και μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό να ξεκινήσει την ημέρα πιο σταθερά, χωρίς απότομες διακυμάνσεις.

Οι καρδιολόγοι επισημαίνουν επίσης τη σημασία της ενυδάτωσης πριν από τον καφέ. Η κατανάλωση νερού πριν από την καφεΐνη μπορεί να είναι μια πιο ήπια αρχή για τον οργανισμό. Η καφεΐνη δεν χρειάζεται να είναι το πρώτο σήμα που λαμβάνει το σώμα ότι η ημέρα ξεκίνησε. Όπως τονίζεται, πολλοί άνθρωποι υποτιμούν το πόσο επηρεάζει το νευρικό σύστημα την καρδιαγγειακή υγεία.

Ένα πιο ήρεμο, σταθερό πρωινό, με σωστή ενυδάτωση και προσεκτικές διατροφικές επιλογές, μπορεί να βοηθήσει την καρδιά να ξεκινήσει την ημέρα χωρίς περιττή επιβάρυνση.