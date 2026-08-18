Νέα επίθεση με drones κατά πετρελαϊκής εγκατάστασης στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν οι Χούθι της Υεμένης, εντείνοντας την αντιπαράθεσή τους με το Ριάντ. Οι αντάρτες υποστήριξαν ότι στόχος ήταν διυλιστήριο της Saudi Aramco στην περιοχή Τζιζάν, στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία.

«Οι Χούθι έθεσαν στο στόχαστρο το διυλιστήριο της Aramco», του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού, στην Τζαζάν, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, «με πολλά drones», όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων των ανταρτών Saba, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, λέγοντας πως «πρόκειται για ανταπόδοση παραβιάσεων του εναέριου χώρου της Υεμένης».

Οι Χούθι είχαν ήδη ανακοινώσει, την περασμένη εβδομάδα, πλήγμα κατά του διυλιστηρίου αυτού.

Τον περασμένο μήνα, η εκεχειρία που επιτεύχθηκε το 2022 ανάμεσα στους Χούθι και την κυβέρνηση, που υποστηρίζεται από το Ριάντ, κατέρρευσε, σε ένα νέο στάδιο της αναζωπύρωσης των εντάσεων στην περιοχή ως συνέπεια του πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Η σύγκρουση επαναλήφθηκε έπειτα από πλήγματα που φέρεται να πραγματοποίησε το Ριάντ εναντίον του αεροδρομίου της Σαναά, που τελεί υπό τον έλεγχο των Χούθι, όπου το Ιράν είχε στείλει αεροπλάνο που μετέφερε αντιπροσωπεία των ανταρτών χωρίς να ζητήσει την άδεια της Σαουδικής Αραβίας, που ελέγχει τον εναέριο χώρο της Υεμένης.

Από τότε, οι Χούθι έχουν πλήξει επανειλημμένα σαουδαραβικές υποδομές και πλοία, αφού ανακοίνωσαν αποκλεισμό κατά των πλοίων της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, που έχει καταστεί ζωτικής σημασίας πέρασμα για τη μεταφορά υδρογονανθράκων μετά τον ουσιαστικό αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου, από το Ιράν.

Στο έδαφος της Υεμένης, οι Χούθι εξαπέλυσαν στις 6 Αυγούστου τις πιο φονικές επιθέσεις τους εδώ και χρόνια, σκοτώνοντας 58 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων κυρίως στην επαρχία Μαρίμπ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ο Φόλκερ Τουρκ, κάλεσε τη Δευτέρα τις εμπόλεμες πλευρές στην Υεμένη να «σταματήσουν αμέσως όλες τις επιθέσεις», προειδοποιώντας για τον κίνδυνο επιστροφής σε «μια σύγκρουση μεγάλης κλίμακας».

Ο πόλεμος που ξέσπασε το 2014 έχει προκαλέσει εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους και έχει βυθίσει την πιο φτωχή χώρα της αραβικής χερσονήσου σε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.