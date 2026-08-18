Ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της εξαγοράς της evoke plc από την Bally’s Intralot πραγματοποιήθηκε, καθώς οι μέτοχοι της βρετανικής εταιρείας έδωσαν με συντριπτική πλειοψηφία το «πράσινο φως» στη συναλλαγή.

Συγκεκριμένα, κατά τη Γενική Συνέλευση της evoke, η ειδική απόφαση που απαιτείται για την υλοποίηση της συμφωνίας εγκρίθηκε με 99,63% των ψήφων. Υπέρ ψήφισαν 268.443.403 μετοχές, ενώ κατά 988.762 μετοχές, ποσοστό 0,37%. Καταγράφηκαν επίσης 74.218 αποχές.

Θετική ήταν η έκβαση και στη Συνέλευση του Δικαστηρίου (Court Meeting), όπου οι απαιτούμενες πλειοψηφίες των μετόχων ενέκριναν τη συμφωνία διακανονισμού. Συνολικά, 268.206.379 μετοχές ψήφισαν υπέρ, αντιπροσωπεύοντας το 99,91% των μετοχών που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, έναντι 236.504 μετοχών που ψήφισαν κατά.

Η εξέλιξη σημαίνει ότι έχουν πλέον εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις που σχετίζονται με την έγκριση της εξαγοράς από τους μετόχους της evoke. Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Bally’s Intralot, έχει ήδη εκπληρωθεί και αριθμός προϋποθέσεων που συνδέονται με εγκρίσεις ανταγωνισμού και άλλες κανονιστικές εγκρίσεις.

Η συμφωνία για την εξαγορά

Η συμφωνία μεταξύ των διοικητικών συμβουλίων της Bally’s Intralot και της evoke είχε ανακοινωθεί στις 5 Ιουνίου 2026 και αφορά την προτεινόμενη εξαγορά του συνόλου του εκδοθέντος και υπό έκδοση κοινού μετοχικού κεφαλαίου της evoke.

Η συναλλαγή υλοποιείται μέσω συμφωνίας διακανονισμού (scheme of arrangement) μεταξύ της evoke και των μετόχων της, βάσει της νομοθεσίας του Γιβραλτάρ. Το σχετικό έγγραφο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι πλήρεις όροι και οι προϋποθέσεις της εξαγοράς, δημοσιεύθηκε και τέθηκε στη διάθεση των μετόχων στις 21 Ιουλίου.

Κατά την ημερομηνία καταγραφής για την ψηφοφορία, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της evoke ανερχόταν σε 450.403.766, όσες και τα συνολικά δικαιώματα ψήφου της εταιρείας.

Τα επόμενα βήματα

Παρά την ισχυρή έγκριση των μετόχων, η συναλλαγή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Απομένει η πλήρωση ή, όπου προβλέπεται, η παραίτηση από τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στη συμφωνία, καθώς και η επικύρωσή της από το Δικαστήριο.

Εφόσον ολοκληρωθούν τα παραπάνω βήματα, η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2026 ή το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η έγκριση με ποσοστό 99,63% από τη Γενική Συνέλευση της evoke ενισχύει πλέον την πορεία προς την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής που βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής ανάπτυξης της Bally’s Intralot και της ενίσχυσης της παρουσίας της στη διεθνή αγορά των iGaming, λοταριών και αθλητικού στοιχήματος.