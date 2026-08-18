Ο αγώνας της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας για τα play off του Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (18/8).

Η Ένωση θέλει το θετικό αποτέλεσμα για να κάνει το πρώτο βήμα προς την πρόκριση στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με το παιχνίδι να αρχίζει στις 22:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, Φάση των 32

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, Φάση των 32

21:00 ΣΚΑΪ Λεβαδειακός – Αστέρας Aktor Κύπελλο Ελλάδας Superbet

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Βίκινγκ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φενέρμπαχτσε – Λιόν UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ UEFA Champions League