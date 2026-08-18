Μία από τις μεγαλύτερες και πιο πολυτελείς θαλαμηγούς στον κόσμο εντόπισε ο φωτογραφικός φακός στο Ναύπλιο. Πρόκειται για το σούπερ γιοτ Blue, ένα μηχανοκίνητο γιοτ μήκους 160,6 m, που ναυπηγήθηκε στη Γερμανία από τη Lurssen και παραδόθηκε το 2022.

Η μέγιστη ταχύτητά του είναι 20,0 kn και η ταχύτητα πλεύσης του 18,0 kn. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 48 επιβάτες σε 40 καμπίνες, με 80 μέλη πληρώματος. Έχει ολική χωρητικότητα 14.785,0 GT και πλάτος 22,5 m, ενώ είναι κατασκευασμένο με κατάστρωμα από τικ, σκάφος από χάλυβα και υπερκατασκευή από αλουμίνιο.

Σχεδιάστηκε από τον Terence Disdale, ο οποίος σχεδίασε επίσης και το εσωτερικό του. Ο Terence Disdale έχει σχεδιάσει 41 γιοτ και έχει αναλάβει τον εσωτερικό σχεδιασμό 78 γιοτ μήκους άνω των 24 μέτρων, σύμφωνα με το boatinternational.com.

Η ναυτική αρχιτεκτονική αναπτύχθηκε από τη Lurssen, η οποία έχει αναπτύξει 78 άλλα σούπερ γιοτ στη βάση δεδομένων BOATPro.

Το «Blue» είναι το 5ο μεγαλύτερο σκάφος στον κόσμο, αναφέρει η ιστοσελίδα. Είναι ένα από τα 82 μηχανοκίνητα σκάφη μήκους άνω των 100 μέτρων και, σε σύγκριση με μηχανοκίνητα σκάφη παρόμοιου μεγέθους, η ταχύτητα πλεύσης του είναι 2,45 kn πάνω από τον μέσο όρο, η μέγιστη ταχύτητά του 0,43 kn πάνω από τον μέσο όρο και ο όγκος του 7.779,58 GT πάνω από τον μέσο όρο.

Το «Blue» είναι νηολογημένο υπό τη σημαία των Νήσων Κέιμαν, το δεύτερο πιο δημοφιλές κράτος σημαίας για σούπερ γιοτ με συνολικά 1.607 νηολογημένα σκάφη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το υπερπολυτελές γιοτ ανήκει στον ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι και σεΐχη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν.