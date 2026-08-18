Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ βρέθηκαν τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη, στο πλαίσιο εκτεταμένων φορολογικών ελέγχων που αποκάλυψαν σειρά παραβάσεων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με την ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026», με τους ελεγκτές να πραγματοποιούν ελέγχους σε σκάφη που δραστηριοποιούνται στο δημοφιλές νησί των Κυκλάδων.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ επέλεξαν το λιμάνι της Βλυχάδας για την αιφνιδιαστική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο του Δεκαπενταύγουστου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα τουριστικά πλοιάρια που πραγματοποιούν ημερήσιες κρουαζιέρες, κυρίως καταμαράν, καθώς επιστρέφουν στο λιμάνι τις απογευματινές ώρες μετά τις πρωινές αναχωρήσεις τους, δίνοντας τη δυνατότητα στα κλιμάκια να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους.

Συνολικά, οι ελεγκτές έλεγξαν 26 τουριστικά πλοιάρια, ζητώντας να εξετάσουν τα GPS των σκαφών, τις αποδείξεις που είχαν εκδοθεί, καθώς και τα απαραίτητα φορολογικά και εμπορικά έγγραφα. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι στα 12 από τα 26 σκάφη εντοπίστηκαν σοβαρές φορολογικές παραβάσεις.

Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις, ενώ σε άλλες τα παραστατικά που εκδόθηκαν δεν ανταποκρίνονταν στα πραγματικά ποσά, καθώς εμφάνιζαν χαμηλότερες χρεώσεις από εκείνες που είχαν καταβάλει οι πελάτες, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Παράλληλα, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπήρχαν τα απαιτούμενα παραστατικά, ενώ εντοπίστηκαν και συναλλαγές άνω των 500 ευρώ που έγιναν με μετρητά, παρότι για ποσά αυτού του ύψους προβλέπεται ηλεκτρονική πληρωμή.

Σε άλλες περιπτώσεις εντοπίστηκαν ζητήματα και ως προς τον ΦΠΑ, καθώς το ποσό που αναγραφόταν στα παραστατικά δεν αντιστοιχούσε στον προβλεπόμενο συντελεστή για τις συγκεκριμένες ημερήσιες κρουαζιέρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη που εντοπίστηκε στις 12 επιχειρήσεις ξεπερνά συνολικά τις 90.000 ευρώ, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ανέρχονται περίπου στις 43.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εξετάσουν αν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν παρουσιάσει αντίστοιχες παραβάσεις και στο παρελθόν.