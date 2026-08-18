Αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο να χάσουν την παραχώρηση μιας παραλίας που διαχειρίζονται εδώ και δεκαετίες βρίσκονται Ιταλίδες μοναχές στη Σποτόρνο της Λιγουρίας. Η τοπική δημοτική αρχή σχεδιάζει να θέσει την παραλία σε δημόσιο διαγωνισμό, στο πλαίσιο των νέων κανόνων για τις παραχωρήσεις των ιταλικών ακτών.

Η διαμάχη, την οποία ορισμένα τοπικά μέσα έχουν χαρακτηρίσει «ιερό πόλεμο», ξέσπασε όταν ένα τμήμα παραλίας μήκους 50 μέτρων στο Bagni Gino Garrone, ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στην πόλη Σποτόρνο της Λιγουρίας, χαρακτηρίστηκε από τις Αρχές ως «χώρος που θα διατεθεί μέσω δημόσιου διαγωνισμού». Η απόφαση εντάσσεται στην προσπάθεια συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις παραχωρήσεις παραλιών, αλλά και με τους περιφερειακούς κανονισμούς για τις ελεύθερες παραλίες.

Το θέρετρο διαχειρίζονται από το 1946 μοναχές του τάγματος Suore di Carità di Santa Maria, οι οποίες είχαν εξαιρεθεί από τους συνήθεις εμπορικούς κανόνες, καθώς χρησιμοποιούσαν τα έσοδα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Μεταξύ άλλων, χρηματοδοτούν ένα νηπιαγωγείο που εξακολουθούν να λειτουργούν στη Σποτόρνο, καθώς και μια θερινή κατασκήνωση στην παραλία.

Για δεκαετίες, οι μοναχές ενοικιάζουν ξαπλώστρες και ομπρέλες, λειτουργώντας ουσιαστικά όπως χιλιάδες άλλες ιδιωτικές παραχωρήσεις παραλιών. Η διαφορά, όπως υποστηρίζουν οι ίδιες, είναι ότι τα έσοδα διατίθενται για τη χρηματοδότηση των φιλανθρωπικών τους δράσεων.

Ωστόσο, καθώς η νομοθετική ρύθμιση που επέτρεπε τη χρήση των παραλιών για κοινωνικούς σκοπούς δεν ισχύει πλέον, ο δήμαρχος της Σποτόρνο, Ματία Φιορίνι, τους ανακοίνωσε ότι η παραχώρηση θα επανακατηγοριοποιηθεί ως «ελεύθερη οργανωμένη παραλία». «Αν θέλουν να συνεχίσουν να τη διαχειρίζονται, θα πρέπει να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, όπως όλοι οι άλλοι».

Κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης για το θέμα, η 80χρονη μοναχή, Μιράντα, αντέδρασε έντονα απευθυνόμενη στον δήμαρχο. «Είναι δική μας», φέρεται να είπε, σύμφωνα με την έκδοση του Τορίνο της Corriere della Sera. «Γιατί θέλει ο δήμος να μας πάρει την παραλία; Αν το κάνει, δεν θα μπορούμε ούτε το σχολείο να κρατήσουμε σε λειτουργία».

Οι μοναχές υποστηρίζουν ότι η λειτουργία της παραλίας ως «ελεύθερης οργανωμένης παραλίας» θα ήταν σημαντικά λιγότερο επικερδής. Σε αυτό το μοντέλο, η πρόσβαση θα ήταν εντελώς δωρεάν και οι επισκέπτες θα μπορούσαν, εφόσον το επιθυμούν, να καταβάλλουν ένα μικρό ποσό για την ενοικίαση ξαπλώστρας και ομπρέλας.

Το σχέδιο του δημάρχου ενδέχεται να καταστήσει τη Σποτόρνο έναν από τους πρώτους δήμους της Ιταλίας που θα συμμορφωθούν με την προθεσμία της 30ής Ιουνίου 2027 για τη διάθεση των υφιστάμενων ιδιωτικών παραχωρήσεων παραλιών μέσω δημόσιων διαγωνισμών, όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή Οδηγία Bolkestein, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian.