Η πρώτη ημέρα της δίκης για τη δολοφονία του Τουπάκ Σακούρ ξεκίνησε με την εισαγγελία να παρουσιάζει τον πρώην αρχηγό συμμορίας Ντουέιν «Κέφι Ντι» Ντέιβις ως τον άνθρωπο που, σύμφωνα με την κατηγορία, αναζητούσε εκδίκηση και οργάνωσε την επίθεση με πυροβολισμούς από διερχόμενο αυτοκίνητο, η οποία στοίχισε τη ζωή στον εμβληματικό ράπερ.

Όπως αναφέρει το BBC, oι πρώτοι μάρτυρες μετέφεραν τους ενόρκους του Λας Βέγκας σχεδόν τρεις δεκαετίες πίσω, στη νύχτα που πυροβολήθηκε ο Τουπάκ Σακούρ, σε μια εποχή κατά την οποία οι συμμορίες είχαν ισχυρή παρουσία στη χιπ χοπ σκηνή των 90s και η βαθιά δυσπιστία προς την αστυνομία είχε ως αποτέλεσμα πολλοί να αρνούνται να συνεργαστούν με τις Αρχές. Η υπόθεση εξελίχθηκε τελικά σε μία από τις διασημότερες ανεξιχνίαστες δολοφονίες των τελευταίων δεκαετιών.

Tupac murder trial: 'All hell broke loose' night of rapper's shooting, witness says https://t.co/zSEr55K6ld — BBC News (UK) (@BBCNews) August 18, 2026

Ο 63χρονος Ντουέιν Ντέιβις κατηγορείται για τη δολοφονία του Τουπάκ Σακούρ. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι, παρότι δεν ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη, ήταν ο άνθρωπος που οργάνωσε τη δολοφονική επίθεση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και έχει δηλώσει αθώος.

Ντουέιν Ντέιβις

Η εισαγγελία μιλά για εκδίκηση

Στις εναρκτήριες αγορεύσεις, η εισαγγελία παρουσίασε τον Ντουέιν Ντέιβις ως τον επικεφαλής της ομάδας που ευθυνόταν για την επίθεση, επικαλούμενη μεταξύ άλλων και τα απομνημονεύματα που είχε συνυπογράψει, στα οποία περιέγραφε λεπτομερώς όσα συνέβησαν εκείνη τη νύχτα.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι, ο Ντουέιν Ντέιβις δεν πάτησε τη σκανδάλη. Αλλά σχεδίασε την επίθεση ως αντίποινα για τον ξυλοδαρμό του ανιψιού του», είπε στους ενόρκους ο επικεφαλής αναπληρωτής εισαγγελέας Μπίνου Παλάλ. «Και, κατά έναν αξιοσημείωτο τρόπο, θα το μάθετε αυτό από τον ίδιο τον Ντουέιν Ντέιβις».

Οι δικηγόροι του κατηγορούμενου χαρακτήρισαν αυτή την εκδοχή μυθοπλασία και υποστήριξαν ότι η υπόθεση είναι αποτέλεσμα μιας προβληματικής έρευνας που διήρκεσε δεκαετίες. Ο Ντουέιν Ντέιβις έχει επίσης προσπαθήσει να αποστασιοποιηθεί από το βιβλίο του, λέγοντας ότι δεν έγραψε ο ίδιος ολόκληρο το περιεχόμενο και πως ορισμένα σημεία είχαν μυθοπλαστικά στοιχεία προκειμένου να αυξηθούν οι πωλήσεις.

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε στο δικαστήριο με σκούρο μπλε κοστούμι και μπλε γραβάτα και καθόταν δίπλα στους συνηγόρους του, οι οποίοι έθεσαν το ερώτημα γιατί επί σχεδόν 30 χρόνια δεν είχε συλληφθεί κανείς και γιατί, όπως υποστηρίζουν, «κανείς δεν επιβεβαιώνει τίποτα από όλα αυτά». «Τι πραγματικά στοιχεία έχουν μετά από 30 χρόνια;», διερωτήθηκε ο δικηγόρος του, Μάικλ Σανφτ.

Πρώτος μάρτυρας της εισαγγελίας ήταν ο Γκάρι Ντέιλ, ο οποίος εργαζόταν τότε στην Αστυνομία του Λας Βέγκας και είχε βρεθεί στο ασθενοφόρο μαζί με τον Τουπάκ Σακούρ μετά τον πυροβολισμό, τον Σεπτέμβριο του 1996. Ο αστυνομικός κατέθεσε ότι ο ράπερ αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία για το τι είχε συμβεί ή για το ποιος τον είχε πυροβολήσει. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο Τουπάκ Σακούρ τού είχε πει: «Θα το φροντίσουμε εμείς».

Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκονται οι μεγάλες αντιπαλότητες ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δυτική Ακτή της αμερικανικής ραπ σκηνής, αλλά και οι συγκρούσεις ανάμεσα στις συμμορίες Bloods και Crips, οι οποίες είχαν αποτυπωθεί τόσο στους στίχους της εποχής όσο και στα μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι η έλλειψη συνεργασίας από μάρτυρες και ανθρώπους του περιβάλλοντος του ράπερ οδήγησε την έρευνα σε αδιέξοδο. Από την άλλη πλευρά, μέλη της συνοδείας του Τουπάκ Σακούρ έχουν κατηγορήσει τις Αρχές ότι αρχικά τους αντιμετώπισαν περισσότερο ως υπόπτους παρά ως μάρτυρες και ότι δεν ακολούθησαν σημαντικά στοιχεία.

Οι εισαγγελείς εξήγησαν στους ενόρκους ότι εκείνη την εποχή, στον κόσμο των όπλων και των συμμοριών, «η σιωπή σημαίνει επιβίωση», κάτι που κατά την άποψή τους εξηγεί γιατί δεν είχαν ασκηθεί τότε κατηγορίες. Ωστόσο, όπως τόνισαν, υπήρχε ένα πρόσωπο που δυσκολευόταν να παραμείνει σιωπηλό: ο ίδιος ο κατηγορούμενος. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Ντουέιν Ντέιβις είχε κάνει αρκετές δηλώσεις για την υπόθεση μεταξύ 1998 και 2003.

Ο ξυλοδαρμός του ανιψιού του και η μοιραία νύχτα

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Ντουέιν Ντέιβις σχεδίασε την επίθεση επειδή, λίγες ώρες νωρίτερα, ο ανιψιός του Ορλάντο Άντερσον είχε εμπλακεί σε καβγά με τον Τουπάκ Σακούρ στο Λας Βέγκας. Κατά την εισαγγελική εκδοχή, ο Ντουέιν Ντέιβις θεωρούσε ότι η επίθεση στον ανιψιό του δεν μπορούσε «να μείνει αναπάντητη».

Ο Τουπάκ Σακούρ ήταν μόλις 25 ετών όταν πυροβολήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1996, μετά από αγώνα πυγμαχίας του Μάικ Τάισον. Υπέκυψε στα τραύματά του έξι ημέρες αργότερα. Η εισαγγελία περιγράφει τον Ντουέιν Ντέιβις, πρώην ηγετικό στέλεχος της συμμορίας South Side Compton Crips, ως τον «επιτόπιο διοικητή» της επίθεσης και τον άνθρωπο που «έδωσε την εντολή για τον θάνατο» του Τουπάκ Σακούρ.

Για χρόνια η υπόθεση παρέμενε ουσιαστικά παγωμένη, μέχρι που οι δημόσιες δηλώσεις του ίδιου του Ντουέιν Ντέιβις έφεραν ξανά την υπόθεση στο προσκήνιο. Το 2019 δημοσίευσε απομνημονεύματα, ενώ σε βιβλίο και συνεντεύξεις είχε υποστηρίξει ότι βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο από το οποίο πυροβόλησαν το όχημα του Τουπάκ Σακούρ.

Στο βιβλίο του είχε μάλιστα ισχυριστεί ότι έδωσε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία στον ανιψιό του, Ορλάντο Άντερσον, ο οποίος στη συνέχεια πυροβόλησε τον ράπερ. Οι δικηγόροι του Ντουέιν Ντέιβις υποστηρίζουν ότι το βιβλίο είναι προϊόν μυθοπλασίας και ότι δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό στοιχείο σε μια ποινική δίκη για υπόθεση που συνέβη πριν από τρεις δεκαετίες. Ωστόσο, δικαστής αποφάσισε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί στο δικαστήριο. Η υπεράσπιση έχει επίσης αναφερθεί σε αστυνομικές αναφορές που λείπουν, σε αμφισβητούμενα αποδεικτικά στοιχεία και σε μία, όπως τη χαρακτηρίζει, «μεροληπτική, πρόχειρη και ελλιπή» έρευνα.

Οι συνήγοροι ισχυρίζονται ακόμη ότι οι εισαγγελείς στηρίζονται σε «αναξιόπιστα πρόσωπα με ποινικό μητρώο, οικονομικά κίνητρα και αντιφατικές καταθέσεις». Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι ορισμένοι μάρτυρες άλλαξαν τις ιστορίες τους με το πέρασμα των χρόνων και επηρεάστηκαν είτε από χρήματα και δημοσιότητα είτε από πληροφορίες που τους έδωσαν οι ερευνητές.

«Ακούσαμε τους πυροβολισμούς και επικράτησε χάος»

Οι εναρκτήριες αγορεύσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα, έπειτα από μία εβδομάδα επιλογής ενόρκων. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να καταθέσουν μάρτυρες, ειδικοί, ερευνητές και πιθανώς ακόμη και διάσημα πρόσωπα, προκειμένου να ρίξουν φως στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Ντουέιν Ντέιβις εξασφάλισε ένα όπλο και οργάνωσε δύο οχήματα προκειμένου η ομάδα να κατευθυνθεί σε κλαμπ του Λας Βέγκας. Ένα από αυτά ήταν μια λευκή Cadillac, μέσα στην οποία βρίσκονταν άλλοι τρεις άνδρες, μεταξύ αυτών και ο Ορλάντο Άντερσον.

Ο Μπίνου Παλάλ είπε στους ενόρκους ότι οι άνδρες αρχικά αποφάσισαν να «πάρουν λίγο ποτό και να επιστρέψουν στη λεωφόρο του Λας Βέγκας για να διασκεδάσουν». Στη διαδρομή, όμως, είδαν μια πομπή αυτοκινήτων και αναγνώρισαν σε ένα από αυτά τον Τουπάκ Σακούρ και τον συνιδρυτή της Death Row Records, Μάριον «Σουγκ» Νάιτ.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, τότε οι άνδρες που επέβαιναν στην Cadillac έκαναν αναστροφή προκειμένου να πλησιάσουν τον Τουπάκ Σακούρ και τον Μάριον Νάιτ. Ο Ντουέιν Ντέιβις, ο οποίος καθόταν στη θέση του συνοδηγού, φέρεται να έδωσε το όπλο στον Ορλάντο Άντερσον, ο οποίος στη συνέχεια πυροβόλησε προς το αυτοκίνητο του ράπερ.

Στο δικαστήριο κατέθεσε και η Ίνγκριντ Στόουκς, η οποία βρισκόταν στην περιοχή τη στιγμή της επίθεσης. Όπως είπε, εκείνη και οι φίλες της κινούνταν με αυτοκίνητο στο Λας Βέγκας όταν συνάντησαν τον Μάριον Νάιτ και τον Τουπάκ Σακούρ.

Μία φίλη της γνώριζε τον Μάριον Νάιτ και εκείνος τους πρότεινε να τους ακολουθήσουν σε ένα κλαμπ. Καθώς όμως κινούνταν στους δρόμους της πόλης, παρατήρησαν ένα άλλο αυτοκίνητο να τις ακολουθεί. «Υπήρχε ένα αυτοκίνητο πίσω μας που προσπαθούσε να περάσει μπροστά μας», κατέθεσε. Κάποια στιγμή σταμάτησαν σε φανάρι και έκαναν στην άκρη για να αλλάξουν οδηγό, επειδή είχαν ανησυχήσει για το άλλο όχημα. «Είχαμε σκύψει, βγάζαμε τις ζώνες ασφαλείας μας, όταν ακούσαμε τους πυροβολισμούς», κατέθεσε η Ίνγκριντ Στόουκς. Και πρόσθεσε: «Επικράτησε απόλυτο χάος».