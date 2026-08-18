Σε εξέλιξη βρίσκονται από νωρίς το πρωί οι αυτοψίες στα καμένα σπίτια στη Σαλαμίνα από ειδικά κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την έκδοση των απαραίτητων βεβαιώσεων που θα επιτρέψουν στους πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων.

Η αρχή των ελέγχων έγινε με καφετέρια που επλήγη από τη φωτιά και καταστράφηκε ολοσχερώς επί της Λεωφόρου Περιστερίων, καθώς η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα.

Τα μέλη του κλιμακίου τράβηξαν φωτογραφίες με τις καταστροφές στο πλαίσιο ενός πρώτου μακροσκοπικού ελέγχου και κατέγραψαν αναλυτικά τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Έντονα φορτισμένη η Λευκή Στεφανίδου Τσίκλου, μια από τις ιδιοκτήτριες του καταστήματος, αφού ευχαρίστησε την Πυροσβεστική που κατάφερε να διασώσει το σπίτι της οικογένειας που βρισκόταν ακριβώς δίπλα, στάθηκε κυρίως στη μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή που συνέβη, με το δάσος και τις αναμνήσεις της να έχουν γίνει πια στάχτη.

«Βλέπαμε ένα πανέμορφο δάσος εδώ από πίσω που απλώνεται και παίζαμε από παιδάκια, όπως και τα παιδιά και τα εγγόνια μας, αλλά τώρα δυστυχώς αυτό το δάσος δεν υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (17/8), στελέχη της ΔΑΕΕ έχουν αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή και πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους σε κάθε πιθανό σημείο έναρξης της φωτιάς.

Η πυρκαγιά ενδέχεται να ξεκίνησε από μπαλκόνι κατοικίας που βρίσκεται κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε γυμνή φλόγα, η οποία, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, οδήγησε στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς στη χαμηλή βλάστηση και στη συνέχεια στο πευκοδάσος.

Τραγικό απολογισμό της πυρκαγιάς αποτέλεσε ο θάνατος ενός ηλικιωμένου ζευγαριού, το οποίο εγκλωβίστηκε σε παρακείμενο ρέμα, κατά την προσπάθειά του να απομακρυνθεί από την περιοχή.