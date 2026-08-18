Για την αυξημένη παρουσία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική, αλλά και στους εννέα θανάτους που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, αναφέρθηκε η προσωρινή πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη.

«Δυστυχώς οι κλιματικές αλλαγές στην Ελλάδα έχουν αλλάξει και στην Αττική δεν περιμέναμε ότι θα έχουμε τόσα περιστατικά. Τα περιστατικά είναι πάρα πολλά για την Αττική. Οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους όμως ήταν άνω των 65 ετών και αντιμετώπιζαν υποκείμενα νοσήματα», σημείωσε η κ. Παγώνη, μιλώντας στο MEGA.

Περιγράφοντας τη γεωγραφική πορεία των περιστατικών στην Αττική, ανέφερε ότι «ξεκίνησαν στα νότια προάστια, πήγαν στα βόρεια, δηλαδή από Βάρη – Βουλιαγμένη και μετά Μαρκόπουλο – Παλλήνη και τώρα πάλι στα νότια, παρόλο που οι έχουν γίνει αρκετοί ψεκασμοί».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «λόγω της υγρασίας τα κουνούπια τις βραδινές ώρες είναι πάρα πολλά, όμως δεν χρειάζεται πανικός».

Η ίδια αναφέρθηκε και στους ασθενείς που χρειάστηκε να νοσηλευτούν ή να μεταφερθούν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λέγοντας ότι «τα περιστατικά που είχαμε και νοσηλεύουμε και αυτά που πήγαν στη ΜΕΘ δεν ήταν περιπτώσεις ενός μόνο τσιμπήματος».

«Εάν έβλεπες το σώμα ήταν περισσότερα κουνούπια. Υπήρχε άτομο που διασωληνώθηκε και είχε πάνω από 10 τσιμπήματα», τόνισε η κ. Παγώνη.