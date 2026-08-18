Με εναλλαγές ανάμεσα σε ζέστη, ηλιοφάνεια και τοπικά έντονα φαινόμενα θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, πριν ο υδράργυρος πάρει ξανά την ανηφόρα. Οι μεσημεριανές και απογευματινές μπόρες και καταιγίδες θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ από την Παρασκευή το σκηνικό αλλάζει, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Για σήμερα, οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας και της Κρήτης, καθώς και ορεινές περιοχές των νησιών του Ιονίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Γιώργο Εμμανουήλ.

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κατά κύριο λόγο τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες και στην Αττική, ιδιαίτερα γύρω από την Πάρνηθα και τον Υμηττό.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι, φτάνοντας έως τα 5 μποφόρ στα νότια πελάγη και πνέοντας από δυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Θεσσαλικό Κάμπο ενδέχεται να φτάσει τοπικά τους 37 βαθμούς.

Αύριο, Τετάρτη, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω άνοδο, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Οι καταιγίδες θα επιμείνουν τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, από την Πελοπόννησο έως την οροσειρά της Πίνδου. Περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Πέμπτη, οι βροχές και οι καταιγίδες θα περιοριστούν κυρίως στις ορεινές περιοχές. Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες και στο Αιγαίο θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ.

Ανεβαίνει η θερμοκρασία από την Παρασκευή

Από την Παρασκευή το σκηνικό του καιρού αλλάζει αισθητά, καθώς οι βροχές υποχωρούν και η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει σταδιακά.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τοπικά τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου.

Η μεταβολή θεωρείται αξιοσημείωτη, καθώς μέχρι στιγμής οι ισχυροί βοριάδες και τα μελτέμια έχουν λειτουργήσει ανασταλτικά στην εκδήλωση πολύ υψηλών θερμοκρασιών σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η πρόγνωση για την Αθήνα

Στην Αθήνα οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, στα γύρω ορεινά και ιδιαίτερα στην Πάρνηθα και τον Υμηττό.