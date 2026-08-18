Μόνο τέσσερις στις δέκα υγειονομικές μονάδες παγκοσμίως διαθέτουν βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής, κάτι που σημαίνει προσβάσιμες και λειτουργικές τουαλέτες, ενώ το 11% δεν διαθέτει καθόλου, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ.

Παρά τις σημαντικές προόδους που έχουν σημειωθεί την τελευταία δεκαετία, η κοινή έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και της Unicef αποκαλύπτει ότι μόνο το 40% των υγειονομικών μονάδων πληρούν τα βασικά πρότυπα σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα σε τουαλέτες που καλύπτουν τις ανάγκες ασθενών και προσωπικού.

Για πρώτη φορά η έκθεση του κοινού προγράμματος παρακολούθησης του ΠΟΥ και της Unicef αναφορικά με τις προόδους που έχουν σημειωθεί για την εκπλήρωση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030 παρουσιάζει εκτιμήσεις σχετικά με την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγιεινής στις υποδομές υγείας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για το 2025, παραμένουν σοβαρά κενά. Τα βασικά πρότυπα προβλέπουν κυρίως εύχρηστες εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνουν τουαλέτες για το προσωπικό, τουαλέτες ξεχωριστές για άνδρες και γυναίκες εξοπλισμένες για τη διαχείριση της υγιεινής της εμμήνου ρύσης, καθώς και τουαλέτες προσβάσιμες σε άτομα περιορισμένης κινητικότητας.

Η έκθεση, που βασίζεται σε στοιχεία από 70 χώρες, αποκαλύπτει μεγάλες ανισότητες: μόνο το 23% των υγειονομικών μονάδων στην υποσαχάρια Αφρική διαθέτουν βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής έναντι 55% στην κεντρική και νότια Ασία.

Πιο ανησυχητικό ακόμη είναι το γεγονός ότι πάνω από μία μονάδα στις δέκα παγκοσμίως δεν διαθέτει καθόλου εγκαταστάσεις υγιεινής, γεγονός που επηρεάζει περίπου 936 εκατ. ανθρώπους.

Η έκθεση αξιολογεί επίσης την πρόσβαση στο νερό, σε υπηρεσίες υγιεινής, σε καθαρισμό και διαχείριση αποβλήτων στις υγειονομικές μονάδες. Μέχρι το 2025, περίπου το 85% των μονάδων διέθεταν βασικές υπηρεσίες υδροδότησης, το 72% είχε βασικές υπηρεσίες υγιεινής και το 71% είχε υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων υγειονομικών μονάδων.

Αν και παρατηρείται σαφής βελτίωση σε σχέση με το 2015, οι συντάκτες της έκθεσης υπογραμμίζουν ότι μία υγειονομική μονάδα στις δέκα εξακολουθεί να μην διαθέτει εγκαταστάσεις υδροδότησης.

Εξάλλου μόνο το 59% των μονάδων συμμορφώνεται με τα πρότυπα καθαρισμού των χώρων, σημειώνει η έκθεση που βασίζει τα συμπεράσματά της σε στοιχεία που συνέλεξε από 54 χώρες. Αυτά τα πρότυπα απαιτούν τόσο την ύπαρξη πρωτοκόλλων όσο και εκπαιδευμένο προσωπικό καθαρισμού, στοιχεία απαραίτητα για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων.

Συνολικά το 18% των μονάδων, που υποδέχονται περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπους, δεν πληροί καμία από τις δύο απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τον καθαρισμό των χώρων, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα ανησυχητική στις πιο φτωχές χώρες: στα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μόνο το 24% των υγειονομικών εγκαταστάσεων σέβεται τα βασικά πρότυπα καθαρισμού