Πριν από την έναρξη της νέας εβδομάδας, ο καιρός θα διατηρηθεί καλοκαιρινός σε ολόκληρη τη χώρα, με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο. Ωστόσο, τις θερμές ώρες της ημέρας δεν αποκλείεται να σημειωθεί πρόσκαιρη αστάθεια στα ορεινά τμήματα της βόρειας Ελλάδας, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Αναλυτικότερα, την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις σε όλη τη χώρα. Από το μεσημέρι και μετά οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν παροδικά, ενώ στα βόρεια και κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 29-31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 17 έως 33-35 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 18 έως 32-34 βαθμούς, στα δυτικά ηπειρωτικά από 19 έως 34-36 βαθμούς, ενώ κατά τόπους θα φτάσει ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 18 έως 32-34 βαθμούς και τοπικά έως τους 35 βαθμούς. Στα Επτάνησα οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 22 έως 34-35 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Αιγαίου από 19 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη νότια Κρήτη οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τοπικά τους 34-36 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ, ενώ σε ορισμένες περιοχές θα ενισχυθούν πρόσκαιρα έως και τα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο, στα Επτάνησα οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ και στη συνέχεια θα στραφούν σε βορειοανατολικούς με ένταση έως 5 μποφόρ. Στα παράκτια τμήματα του Ιονίου θα επικρατήσουν ανατολικοί-βορειοανατολικοί άνεμοι 4-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική και την Αθήνα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις 5-6 μποφόρ. Τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά του νομού δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να ενισχυθούν έως και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν προσωρινά, κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου.