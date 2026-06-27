Η Αγγλία χρειάστηκε υπομονή, αλλά τελικά βρήκε τις λύσεις απέναντι στον μαχητικό Παναμά, επικρατώντας με 2-0 χάρη στα γκολ των Τζουντ Μπέλιγχαμ και Χάρι Κέιν στο δεύτερο ημίχρονο και κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλο της.

Έτσι εξασφάλισε την πρόκρισή της στους 32 του Μουντιάλ 2026 όπου και θα αντιμετωπίσει μία από τις 8 καλύτερες τρίτες των υπόλοιπων ομίλων με πιθανότερη τη Σενεγάλη.

Ο αγώνας

Τα «τρία λιοντάρια» είχαν από το ξεκίνημα την κατοχή της μπάλας και προσπάθησαν να διασπάσουν την καλά οργανωμένη άμυνα των Παναμέζων, οι οποίοι είχαν κλείσει τους χώρους και περιόρισαν σημαντικά τους επιθετικούς διαδρόμους των Άγγλων.

Η πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα του Τούχελ ήρθε στο 8ο λεπτό με τον Ράσφορντ, ο οποίος συνέκλινε από τα αριστερά και υποχρέωσε τον τερματοφύλακα του Παναμά σε επέμβαση. Παρά την υπεροχή της, η Αγγλία δυσκολευόταν να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες, με τον χαμηλό ρυθμό του αγώνα να ευνοεί την αμυντική προσέγγιση του Παναμά.

Οι Παναμέζοι απείλησαν για πρώτη φορά στο 27′, όταν ο Ροντρίγκεζ επιχείρησε το σουτ, όμως ο Πίκφορντ αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε σε κόρνερ. Από την άλλη πλευρά, ο Ράσφορντ ήταν ο πιο δραστήριος παίκτης της Αγγλίας, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες στο 38′ με κεφαλιά και στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με νέα πίεση από τους Άγγλους, οι οποίοι έφτασαν πολύ κοντά στο γκολ στο 52′, όταν μία σειρά από κόντρες μέσα στη μικρή περιοχή λίγο έλειψε να οδηγήσει σε αυτογκόλ του Παναμά.

Η λύση τελικά ήρθε στο 62ο λεπτό, όταν ο Τζουντ Μπέλιγχαμ βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και με κοντινή προβολή έγραψε το 0-1, λύνοντας τον γόρδιο δεσμό για την Αγγλία.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Χάρι Κέιν «κλείδωσε» τη νίκη για τα «τρία λιοντάρια», διαμορφώνοντας το 0-2 και βάζοντας τέλος στις ελπίδες του Παναμά για επιστροφή στο παιχνίδι.

Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με την Αγγλία να διαχειρίζεται χωρίς προβλήματα το προβάδισμά της και να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο. Μάλιστα, ο Ράσφορντ είχε ακόμη μία καλή στιγμή στο 88ο λεπτό, όμως το σουτ που επιχείρησε πέρασε άουτ.

Στο 91ο λεπτό ο Παναμάς πέτυχε γκολ αλλά ακυρώθηκε ως οφσάιντ.