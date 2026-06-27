Η Μαρία Σολωμού παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή του Γιώργου Λάγιου «The Love Debate», όπου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, τις σχέσεις και τις σκέψεις της γύρω από τον έρωτα και τη σεξουαλικότητα.

Στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού γρήγορων ερωτήσεων, η γνωστή ηθοποιός απάντησε με ειλικρίνεια σε μια σειρά από προσωπικές ερωτήσεις, αποκαλύπτοντας ορισμένες από τις σκέψεις και τις εμπειρίες της.

«Έχει συμβεί να έχω φαντασιωθεί σύντροφό μου να πηγαίνει με άλλες», «Έχω σκεφτεί να κάνω σεξ με γυναίκα», «Μου έχει τύχει ένας άνδρας να μου προτείνει εμμέσως να πάω μαζί του με χρήματα», «Έχει τύχει και έχω δει πορνό», είπε μεταξύ άλλων η Μαρία Σολωμού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ο Γιώργος Λάγιος αναφέρθηκε επίσης στην εμφάνιση της ηθοποιού στα MAD VMA, προκαλώντας το χαμόγελό της.

«Σε είδα κάπου που είχες πάει στα MAD. Σε φαντασιώθηκα λίγο, δεν σε πειράζει;», τη ρώτησε ο ψυχοθεραπευτής και σεξολόγος.

Η Μαρία Σολωμού αντέδρασε με χιούμορ και αμηχανία, απαντώντας: «Καλέ, κάνε τη δουλειά σου», ενώ στη συνέχεια τον ρώτησε: «Σου άρεσα ή με βρήκες πολύ αδύνατη, που μου έλεγαν όλοι ότι είμαι ανορεξική;»

Ο Γιώργος Λάγιος της απάντησε: «Ήσουν φανταστική, ήσουν τέλεια. Και για τα γούστα μου ειδικά, ήσουν ακριβώς για εμένα. Φαντάζομαι πολλοί σου έστειλαν…».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η ηθοποιός μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τις προσωπικές της σχέσεις, αποκαλύπτοντας πως δεν επιλέγει να προχωρά ερωτικά από το πρώτο ραντεβού.

«Δεν κάνω σεξ στο πρώτο ραντεβού. Δεν θέλω. Δεν έχει να κάνει με πουριτανισμό. Δεν μπορώ. Μπορεί να έχω επιθυμία, αλλά τη μπλοκάρω. Εμένα μου αρέσει το πριν το σεξ, το μέχρι να φτάσω στο σεξ, για να πω δεν αντέχω άλλο πρέπει να κάνω σεξ. Είναι ένα ερωτικό παιχνίδι, προσωπικό μου παιχνίδι και θέλω η επιθυμία που μου δημιουργείται να πικάρει για να πέσω στο κρεβάτι με κάποιον», εξήγησε χαρακτηριστικά.

Η Μαρία Σολωμού πρόσθεσε ακόμη ότι, ακόμη και όταν μια σχέση έχει προχωρήσει ερωτικά, δεν επιθυμεί απαραίτητα τη συγκατοίκηση ή τη διανυκτέρευση από την πρώτη στιγμή.

«Δεν θα ήθελα να κοιμηθούμε μαζί. Τελειώνει η ιστορία, λέμε δύο μπούρδες ή κάνουμε ένα τσιγάρο και μετά ο ένας από τους δύο λέει να φύγει», ανέφερε, διευκρινίζοντας πως αυτό εξαρτάται από το πόσο σημαντικός είναι ο άλλος άνθρωπος για εκείνη.

Τέλος, η ηθοποιός αναφέρθηκε και σε μια προσωπική εμπειρία εξομολόγησης σε ιερέα, αποκαλύπτοντας πως τα λόγια που άκουσε τότε την είχαν σοκάρει. «Μου είπε ο παπάς ότι θα καώ στην κόλαση»