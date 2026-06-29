Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται καλός καιρός με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στα δυτικά και βόρεια. Ενισχυμένο θα πνέει το μελτέμι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά, με εντάσεις έως 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα, κυρίως σε ορεινές ηπειρωτικές περιοχές.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 31-33 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 35-37 και ενδεχομένως τοπικά 38 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 18 έως 34-36 βαθμούς, στα δυτικά ηπειρωτικά από 19 έως 36-37 και τοπικά 39 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά από 18 έως 34-35 και τοπικά 36 βαθμούς, στα Επτάνησα από 20 έως 35-36 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 31-33 βαθμούς, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Νότια Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 35-37 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο Νότιο Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ. Στα Επτάνησα οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στα παράκτια τμήματα του Ιονίου θα επικρατήσουν ανατολικοί βορειοανατολικοί άνεμοι με ίδιες εντάσεις.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου.