Τα χρήματα φαίνεται να είναι το επικρατέστερο σενάριο για το κίνητρο της δολοφονίας της 45χρονης που βρέθηκε θαμμένη σε χωράφι στα Χανιά, με τις Αρχές, όπως έγινε γνωστό το Σάββατο (27/6), να εστιάζουν στον 43χρονο καθ’ ομολογίαν δράστη μετά τα χρήματα που εντοπίστηκαν στο κοντέινερ του στο οικόπεδο όπου έθαψε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με την Αστυνομία να επιχειρεί να φωτίσει τι πραγματικά ώθησε τον άνδρα στο στυγερό έγκλημα.

Συγκεκριμένα, το βασικό στοιχείο που οδηγεί τους αξιωματικούς σε αυτό το συμπέρασμα είναι τα μετρητά, 14,000 ευρώ που βρέθηκαν στο κοντέινερ, στο ίδιο οικόπεδο όπου έθαψε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη ο 43χρονος Σκοπιανός που έχει προφυλακιστεί.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Καλλικμάνης μιλώντας στο MEGA, τα χρήματα ήταν κρυμμένα και, κατά την εκτίμησή του, εξασφαλισμένα από παράνομες ενέργειες.

Ο ίδιος έσπευσε να διαψεύσει τις φήμες που ήθελαν τα χρήματα να προέρχονται από διακίνηση ναρκωτικών. Παρότι ο 43χρονος καλλιεργούσε δενδρύλλια στο χωράφι, δεν πρόλαβε να προχωρήσει στην απαραίτητη επεξεργασία ώστε να τα διαθέσει στην αγορά. Έτσι, ο αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας επανέλαβε ότι τα μετρητά συνδέονται ευθέως με την υπόθεση της 45χρονης.