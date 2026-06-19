Φύλλο και φτερό κάθε στοιχείο που αφορά τη γυναικοκτονία στη Δράμα κάνουν οι Αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται και τρία άτομα μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» και καλούνται για κατάθεση.

Ειδικότερα ο εισαγγελέας, όπως μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 19/6 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», κάλεσε για κατάθεση τον ψυχολόγο και τον ψυχίατρο του 50χρονου δράστη, καθώς και τον ψυχολόγο που έκανε διαδικτυακές συνεδρίες με το θύμα.

Σημειώνεται πως, αρχικά, το ζευγάρι είχε επισκεφθεί κοινό ψυχολόγο, αλλά μετά από λίγες συνεδρίες, η γυναίκα σταμάτησε και παραπέμφθηκε σε άλλο ψυχολόγο, ενώ ο 50χρονος παραπέμφθηκε να απευθυνθεί και σε ψυχίατρο.

Ο 50χρονος δράστης

Θα καταθέσουν και οι διοικητές των τμημάτων στα οποία υπηρετούσαν ο δράστης και το θύμα

Παράλληλα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα κληθούν να καταθέσουν και οι δύο διοικητές των τμημάτων όπου υπηρετούσαν ο 50χρονος δράστης και η σύζυγός του, διότι εκτιμάται πως γνώριζαν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, καθώς η γυναίκα είχε ζητήσει απόσπαση.

«Ο δράστης ήταν χειριστικός», λέει ο ψυχολόγος της Αντιγόνης

Σε αποκαλύψεις προχώρησε ο ψυχολόγος της Αντιγόνης από τη Δράμα, τονίζοντας ότι ο σύζυγος και μετέπειτα δολοφόνος της δεν ενδιαφερόταν για εκείνη, παρά έδειξε ενδιαφέρον όταν κατάλαβε ότι χωρίζουν.

Σε δηλώσεις του Live News αναφέρθηκε στον δολοφόνο και αυτόχειρα λέγοντας πως ήταν ένα χειριστικό άτομο, που έβριζε και αδιαφορούσε για το θύμα.

«Κάναμε μερικές συνεδρίες μαζί. Είμαι συμβουλευτικός ψυχολόγος. Έπαθα σοκ. Λίγους μήνες την έβλεπα, από τον Φλεβάρη. Κάθε εβδομάδα σχεδόν κάναμε. Κάποιες φορές, το τελευταίο διάστημα και κάθε δύο εβδομάδες. Ο άνθρωπος δεν ήταν σωστός απέναντί της. Στην αρχή έμεναν μαζί για κάποιο διάστημα. Μετά το δέχτηκε και ο ίδιος και έφυγε. Εγώ πίστευα κιόλας ότι δεν θα έφευγε από το σπίτι και της πρότεινα της ίδιας να πάει αλλού. Αν είναι “βρες εσύ σπίτι και πήγαινε αλλού. Δηλαδή μην περιμένεις, ας πούμε, δεν νομίζω να φύγει με τέτοια συμπεριφορά”», είπε χαρακτηριστικά.

«Φαινόταν η χειριστικότητα του ανθρώπου. Πήρε τα πράγματά του, πήγε στη μάνα του. Έβριζε, την υποτιμούσε. Δεν υπήρχε η κοπέλα στη σχέση. Ερχόταν, από ό,τι μου ανέφερε η ίδια, πού και πού, για να βλέπει τον γιο τους, 17 ετών. Έβρισκε διάφορες δικαιολογίες για να έρχεται στο σπίτι. Αυτή ήθελε να φεύγει από το σπίτι όταν ερχόταν αυτός. Όταν την είδα τελευταία φορά, μου είπε ότι ήρθε στο σπίτι. Δεν ήταν πολύ καλά αυτός. Της έλεγε, τέλος πάντων, την παρακαλούσε να τον ξαναδεχτεί στο σπίτι. (…) Ότι δεν αντέχει μακριά της. Και να το ξανασκεφτεί, γιατί δεν μπορεί μακριά της. Τα κλασικά που ακούμε συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις», είπε στην εκπομπή του Mega.

«Της είπα να αλλάξει κλειδαριές»

Ο ψυχολόγος πρόσθεσε στη συνέχεια, ότι προέτρεψε τη γυναίκα να φύγει από το σπίτι ή να αλλάξει κλειδαριές, ώστε να σιγουρευτεί ότι δεν θα την ενοχλήσει ο 50χρονος.

«Πήγανε δύο φορές σε δύο ξεχωριστούς ψυχιάτρους. Μία κοπέλα στη Δράμα και στη Θεσσαλονίκη. Αυτός την παρακάλεσε να έρθει μαζί του. Τον έναν ψυχίατρο από ό,τι μου είπε, τους τον συνέστησε κάποια γνωστή τους. Ξέρω η ίδια ότι πήγαινε σε ένα μοναστήρι στη Δράμα για να προσκυνήσει και να ανάψει κεράκι», είπε στο Live News.

«Υπήρχαν πολλά προβλήματα στην οικογένεια, μεταξύ τους. Εγώ της είχα πει, γιατί μου ανέφερε ότι υπήρχαν έτσι κάποιες απειλές από μέρους του το τελευταίο διάστημα που είχε φύγει από το σπίτι ο ίδιος, της είπα να ενημερώσει την Αστυνομία. Μου είπε ότι το έκανε. Μου είπε ότι είχε ενημερώσει ήδη την Αστυνομία η κοπέλα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Την είχε ενημερώσει ήδη (την υπηρεσία της) μου είχε πει στην τελευταία συνεδρία που κάναμε. Ότι ενημέρωσε και ανέφερε ότι υπήρχε πρόβλημα με κάποιες απειλές. Της είπα να αλλάξει κλειδαριές στο σπίτι. Της είπα να πάρει τα μέτρα της. Να μιλήσει με δικηγόρο. Ήταν έντονες οι καταστάσεις, δεν άντεχε. Κατάφερε κι έφυγε από το σπίτι. Ηρέμησε, χαλάρωσε, μετά ερχόταν έτσι κάποιες φορές να δει τον μικρό. Την προέτρεψα κι εγώ, γιατί μου είχε πει ότι τα ανέφερε αυτά στην Αστυνομία. Μου είπε ότι ζήτησε από την Αστυνομία μία φορά να της κάνουν μετάθεση και της είπα μετά ξανά, την τελευταία φορά που τον είδε και ήταν έτσι πιο έντονος “να πας να τους τα πεις, ρε παιδί μου, να ζητήσεις. Τώρα με αυτά που τους είπες, τέλος πάντων, ότι υπάρχουν απειλές και λοιπά μήπως τώρα σε διώξουν, σε στείλουν αλλού, για κάποιο διάστημα, να χαλαρώσουν τα πράγματα”, γιατί σε τέτοιους έντονους χωρισμούς χρειάζεται απόσταση», δήλωσε στο Mega ο ψυχολόγος της 45χρονης.